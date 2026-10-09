CRVENO-BELE JURE MINUS SEDAM: Zvezda u (ne)mogućoj misiji protiv Rumunki!
RUKOMETAŠICE Crvene zvezde imaju daleko teži zadatak od Naise da izvore narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope.
Crveno-bele večeras (19.00) u revanš meču drugog kola jure minus sedam protiv Korone iz Brašova. Rumunke su u prvom meču slavile sa 32:25.
Nišlijke u nedelju (15.00) u Istanbulu izlaze na megdan Bursi, pošto je Naisa prošle subote kod kuće trijumfovala rezultatom 29:28.
Igračice Rume pokušaće da se pridruže Borankama u trećem kolu Evrokupa. One u subotu (19.00) u Velenju igraju revanš meč druge runde protiv istoimene slovenačke ekipe, koju su na svom terenu pobedile sa 32:27.
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