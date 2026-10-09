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CRVENO-BELE JURE MINUS SEDAM: Zvezda u (ne)mogućoj misiji protiv Rumunki!

Slobodan Krstović

09. 10. 2026. u 22:50

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RUKOMETAŠICE Crvene zvezde imaju daleko teži zadatak od Naise da izvore narednu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope.

ЦРВЕНО-БЕЛЕ ЈУРЕ МИНУС СЕДАМ: Звезда у (не)могућој мисији против Румунки!

Foto: Depositphotos

Crveno-bele večeras (19.00) u revanš meču drugog kola jure minus sedam protiv Korone iz Brašova. Rumunke su u prvom meču slavile sa 32:25.

Nišlijke u nedelju (15.00) u Istanbulu izlaze na megdan Bursi, pošto je Naisa prošle subote kod kuće trijumfovala rezultatom 29:28.

Igračice Rume pokušaće da se pridruže Borankama u trećem kolu Evrokupa. One u subotu (19.00) u Velenju igraju revanš meč druge runde protiv istoimene slovenačke ekipe, koju su na svom terenu pobedile sa 32:27.

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