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REKORDAN BROJ UČESNIKA TREĆEG MEĐUNARODNOG PLIVAČKOG „LAJK KUPA 2026“ U LAJKOVCU: U bazenu pregršt medalja

Новости онлајн/Б. П.

09. 10. 2026. u 23:11

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Međunarodni plivački miting „Lajk Kup 2026“, treći po redu, održan na zatvorenom bazenu u Lajkovcu, čiji je domaćin bio ovdašnji PK Lajk okupio je rekordan broj takmičara – 325 iz 23 kluba. Najviše medalja osvojili su plivači beogradskih klubova 11. april, Beogradski plivački klub i Plavi talas.

РЕКОРДАН БРОЈ УЧЕСНИКА ТРЕЋЕГ МЕЂУНАРОДНОГ ПЛИВАЧКОГ „ЛАЈК КУПА 2026“ У ЛАЈКОВЦУ: У базену прегршт медаља

Foto: V. Mitrović

Sa osvojenih šest zlatnih medalja i peharom, Đorđe Ćirković iz lajkovačkog kluba Lajk proglašen je za najboljeg plivača u kategoriji rođenih 2016. godine. Najbolji pioniri su Maša Gajić (Bonati) i Nebojša Zarić (Partizan). Najuspešniji pojedinci su Aleksandar Nikolić (Novi Beograd 011), Gavrilo Savić, Nebojša Zarić (Partizan), Ana Cukina, Maša Živojinović i Miljan Ćorsović (11. april), Tanja Popović i Nikola Živanić (Plavi talas), Đorđe ĆirkovićM (Lajk), Dimitrije Mrdaković (BPK), Maša Gajić i Daria Dobaj (Bonati), Staša Ružojčić (Orka 034) i Teodora Mitrović (Delfin).

- Takmičili su se mladi plivači iz Beograda, Valjeva, Kragujevca, Kraljeva, Sremske Mitrovice, Kruševca, Vrnjačke Banje, Šapca, Požarevca, Užica, Sarajeva i Lajkovca, što potvrđuje da „Lajk Kup“ prerasta lokalne okvire i postaje prepoznatljiv sportski događaj u Srbiji i regionu – kaže Vladimir Mitrović, predsednik Plivačkog kluba Lajk iz Lajkovca. – Tokom takmičenja vladala je odlična sportska atmosfera, mladi plivači pokazali su veliki trud, borbenost i želju za što boljim rezultatima, a organizatorima predstavlja veliko priznanje za višemesečki rad i potvrdu da se „Lajk Kup“ razvija u ozbiljan sportski događaj koji okuplja sve veći broj klubova i mladih sportista. Manifestacija koju je svečano otvorio predsednik Opštine Lajkovac Andrija Živković postaje i jedan od simbola ove nadaleko poznate železničke varoši.

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