Kakva utakmica u Evroligi: Žalgiris napravio veliki preokret i pobedio Barselonu

ODLIČNU utakmicu u 4. kolu Evrolige odigrali su Barselona i Žalgiris. Litvanski velikan je slavio u "Blaugrani" sa 81:88 (18:23, 23:16, 24:16, 16:33).

FOTO: Javier Borrego/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gosti iz Kaunasa su došli u Kataloniju kako bi pokušali da prekinu seriju od dva poraza u najelitnijem košarkaškom takmičenju na Starom kontinentu.

Izabranici Jonasa Masijulisa su bolje otvorili meč i posle 10 minuta su imali prednost od pet razlike - 18:23. Ipak, ekipa Aleksandra Sekulića je uzvratila u drugom kvartalu.

Barselona je taj deo susreta dobila sa 23:16, pa se na odmor otišli sa +2 - 41:39 u korist španskog velikana. Nastavio je domaćin u istom ritmu i u trećem periodu, te su na samom kraju prvi put došli do dvocifrene prednosti - 65:55.

Delovalo je da Katalonci imaju sve u svojim rukama i da će rutinski privesti utakmicu kraju. Žalgiris je kao mnogo puta odbijao da se preda i malo po malo je topio razliku na krilima sjajnog Karsena Edvardsa.

Šampion Litvanije je došao i do vođstva u finišu - 72:76. Tek tad je počelo pravo uzbuđenje u "Blaugrani". Domaći su odgovorili serijom 4:0, a onda su na drugoj strani važne trojke pogodili Edvards i Marijus Grigonis. Između njihovih pogodaka precizan van linije 6,75 bio je Džastin Robinson.

Trojku je potom promašio Dario Brizulea, a onda je na drugoj strani Edgaras Ulanovas poentirao pod košem rivala i pokazao sjajnu centarsku tehniku, na 1:10 do kraja susreta.

Tough shot after tough shot in Barcelona tonight... @bczalgiris WANT THIS! https://t.co/hOuXzkhDwf — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Barselona je pokušala da se vrati u finišu utakmice, ali nije to uspela da uradi. Tim iz Kaunasa je fantastično odigrao poslednji period, dobio ga je sa 16:33.

Najefikasniji kod pobednika bio je Karsen Edvards sa 19 poena, pratili su ga Marijus Grigonis, Dastin Sliva i Jonas Valančijunas sa po 12. Na drugoj strani najbolji je bio Džasin Robinson sa 20, dok je Kevin Panter stao na devet.

Obe ekipe posle ove utakmice imaju učinak 2-2.

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