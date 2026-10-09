Alimpijevićev Bešiktaš se budi! Srušena Baskonija usred Vitorije!

Bešiktaš je na vrućem terenu u Vitoriji savladao Baskoniju rezultatom 92:84, čime je stigao do drugog trijumfa u četiri odigrana kola, dok je španski predstavnik upisao treći poraz i trenutno ima skor 1-3.

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Ekipa Dušana Alimpijevića do pobede je stigla uz značajan doprinos Skotija Vilbekina, koji je već tokom prvog poluvremena preuzeo odgovornost i sa 11 poena nagovestio da bi mogao da bude jedan od ključnih igrača susreta.

Američki plejmejker, koji je ranije nastupao za reprezentaciju Turske, utakmicu je završio sa 24 poena i dve asistencije, potvrdivši status najefikasnijeg pojedinca na terenu.

Posebno važan trenutak dogodio se tridesetak sekundi pre poslednjeg zvuka sirene, kada je Vilbekin pogodio trojku iz ćoška i praktično otklonio sve dileme oko pobednika.

Zapaženu partiju u redovima Bešiktaša pružio je i Dotson, koji je upisao 14 poena, pet skokova i šest asistencija.

Isti broj poena postigao je Venjen Gebrijel, dok je Džejlen Noel doprineo sa 12 poena i pet uhvaćenih lopti.

Baskonija, uprkos porazu, može da izdvoji nekoliko individualnih učinaka. Kris Duarte bio je najraspoloženiji u njenom sastavu sa 23 poena, ali to nije bilo dovoljno da se ugrozi slavlje domaćina.

Kenet Farid ostvario je dabl-dabl učinak od 10 poena i 10 skokova, pri čemu je sve poene postigao u prvom poluvremenu, dok je Ej Džej Loson takođe završio meč sa 10 poena.