Bez jednog od najboljih na prvenstvu Evrope: Armand Duplantis propušta veliko takmičenje

JEDAN od najboljih atletičara sveta propušta Evropsko prvenstvo u dvorani.

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Svetski rekorder u skoku s motkom Armand Duplantis neće učestvovati na pomenutom takmičenju, saopštio je Atletski savez Švedske, preneo je ovog petka "Rojters".

Duplantis je odlučio da propusti kompletnu sezonu u dvorani kako bi se odmorio i pripremio za narednu sezonu na otvorenom.

- Donosim ovu odluku kako bih svom telu pružio vreme za oporavak i pripremu koja mu je potrebna da bih mogao da budem na najvišem nivou kada se vratim takmičenjima. Moj fokus će biti na dobrom treningu i pripremi za sezonu na otvorenom 2027. godine, koja traje od početka maja do Svetskog prvenstva sredinom septembra. Radujem se povratku u još boljoj formi i ponovnom susretu sa svima tokom sezone na otvorenom 2027. godine - istakao je Duplantis.

Duplantis decide no competir bajo techo y será baja en los Europeos de Valencia.https://t.co/X5Da42jwTX — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 2, 2026

Podsetimo, Evropsko prvenstvo u dvorani biće održano 2027. godine u Valensiji, a Šveđanin neće braniti zlato osvojeno prošle godine u Torunu.

Duplantis je u dvorani na kontinentalnim takmičenja osvojio četiri zlatne medalje, od toga jednu u Beogradu 2022. godine.

Ovaj 26-godišnjak je vlasnik svetskog rekorda koji je obarao mnogo puta. On trenutno iznosi 6,31 koliko je preskočio ove godine u Upsali.

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