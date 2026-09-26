SVE JE SPREMNO ZA VELIKU NOĆ: BKFC otkrio "fajt kard" za spektakl u Beogradu
Jedanaest borbi. Evropska titula. Međunarodni borci. Jedna Arena.
Beogradska arena će 17. oktobra prvi put ugostiti BKFC, a za premijerno izdanje u Srbiji pripremljen je program sa čak 11 okršaja i borcima koji u Beograd stižu iz različitih krajeva sveta.
Centralno mesto večeri pripada borbi za evropsku BKFC titulu u teškoj kategoriji. U glavnom meču Prašović i Faulkner ulaze u borbu za pojas i priliku da upravo pred beogradskom publikom ispišu novu stranicu svojih karijera.
Ali spektakl neće početi tek glavnom borbom.
Publiku očekuje čitav niz međunarodnih obračuna. Konovalov će ukrstiti pesnice sa Ruizom, dok će Dobrijević i Negucić imati priliku da svoj rivalitet reše tamo gde je najvažnije - u BKFC ringu.
Posebnu pažnju privlači i duel Zlatičanina i Akhyadova, još jedan okršaj koji donosi ozbiljno iskustvo i veliki ulog. Na programu su i Tuinov protiv Kocija, kao i Radović protiv Maie, čime veče dobija dodatnu međunarodnu dimenziju.
Tu se priča tek zahuktava.
Smakići i Bernath biće jedan naspram drugog, dok ženski deo programa donosi duel Bathory i Bitto, sa istim ciljem, a to je ostaviti snažan utisak na velikoj BKFC sceni.
Domaća i regionalna publika imaće još razloga za uzbuđenje kada u ring uđu Karabegović i Jovanović, a zatim Kaličanin i Ackovski. Fight card zaokružuje duel Kovača i Grgeca, što znači da će Arena od prve do poslednje borbe imati razlog da bude na nogama.
Od prvog udarca do glavne borbe večeri, BKFC Srbija zamišljen je kao višesatni borilački spektakl u kojem praktično nema prostora za predah.
BKFC prvi put dolazi u Srbiju. A kada se vrata Arene zatvore i zazvoni prvo zvono, pričaće samo pesnice.
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