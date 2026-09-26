Fudbal

TUČA U BUDIMPEŠTI! Kerkez u centru haosa, udario Ukrajinac na Mađara (VIDEO)

У. Ћ.

26. 09. 2026. u 12:36

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Velika gužva viđena je u završnici utakmice B divizije Lige nacija između Mađarske i Ukrajine (0:1) u Budimpešti.

ТУЧА У БУДИМПЕШТИ! Керкез у центру хаоса, ударио Украјинац на Мађара (ВИДЕО)

Credit: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posle isključenja Aleksandra Nazarenka došlo je do sukoba fudbalera dve reprezentacije, a srpski fudbaler koji nastupa za Mađarsku Miloš Kerkez našao se među akterima incidenta.

Nazarenko je u sudijskoj nadoknadi zaradio drugi žuti karton zbog novog prekršaja, nakon čega su se strasti potpuno rasplamsale. Ubrzo su se sukobili Dominik Soboslaj i Viktor Cigankov, a kapiten Mađarske i ukrajinski reprezentativac ušli su u žestoku raspravu.

Kerkez je prišao, a situacija je vrlo brzo prerasla u opštu gužvu. U sve se uključio i Nikolaj Matvijenko, pa je nekoliko igrača počelo da se gura i unosi u lice. Sudija Džered Džilet morao je da reaguje kako bi razdvojio fudbalere.

Soboslaj, Kerkez, Cigankov i Matvijenko kažnjeni su žutim kartonima.

Haos je dodatno dobio na intenzitetu kada su sa tribina Puškaš Arene počeli da lete predmeti ka terenu. Sudijska ekipa uspela je da smiri situaciju, pa je meč nastavljen.

Ukrajina je na kraju sačuvala minimalnu prednost i odnela tri boda iz Budimpešte. Jedini gol postigao je Danilo Sikan u 42. minutu.

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