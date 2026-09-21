Posle epske blamaže protiv Slovenaca! Ovo su prve reči kapitena odbojkaša Srbije!
Kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Jovović izjavio je posle poraza od Slovenije i eliminacije sa Evropskog prvenstva da je njegova ekipa napravila previše grešaka, kao i da je neočekivano slabo odigrala.
Odbojkaši Srbije poraženi su u Torinu u osmini finala šampionata Evrope od selekcije Slovenije rezultatom 0:3 (14:25, 13:25, 21:25).
"Bleda slika. Nekako neočekivano smo slabo odigrali. Mnogo smo grešili u prva dva seta. U nekom momentu je bilo negledljivo. Mnogo toga je grešaka na ovom nivou. Znali smo da će biti teška utakmica, ali iskreno, sa igračke strane, delovalo mi je da su oni nama davali loptu i prebacivali je na naš deo terena, gde su čekali naše greške, što se i dogodilo. Nisam video njihovu agresivnost na servisu, da gledaju da preokrenu. Oni su samo servirali bez grešaka i čekali da mi pogrešimo. To je slika utakmice", rekao je Jovović nakon ispadanja.
On je naveo da je Srbije mnogo bolje odigrala u trećem setu, ali da nije uspela da dođe do preokreta.
"Svideo mi se momenat u trećem setu, gde su momci ušli i pokušali da promene, pa je treći set izlgedao okej. Ali, opet kraj, dve-tri greške. To ne spori činjenicu da je Slovenija odigrala pametnu i dobru utakmicu, a mi loše. Ne znam zašto smo odigrali ovako. Nema tu preterane filozofije, nismo odigrali kako umemo i to je to. Gledali smo njihove utakmice u grupi i oni su bili ti koji su napadali, pa su na jednom meču imali 38 grešaka. A sada su odlučili da ništa ne rizikuju", izjavio je Jovović.
Slovenija će za plasman u polufinale igrati protiv Belgije, koja je pobedila Češku 3:1.
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