Ostali sportovi

SPOJ SPORTA I PRIRODE: Održna atraktivna trejl trka u Raški

Goran Ćirović

21. 09. 2026. u 22:55

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Na stazama u okolini Raške minulog vikenda održana je „Raška trejl“ trka, okupivši 140 takmičara svih uzrasta i iz svih krajeva Srbije među kojima je bilo i profesionalnih i amaterskih sportista, kao i zaljubljenika u rekreaciju i prirodu.

СПОЈ СПОРТА И ПРИРОДЕ: Одржна атрактивна трејл трка у Рашки

R.Marinković

Atraktivna staza dugačka 8,5 kilometara, sa ukupnom visinskom razlikom od 336 metara, predstavljala je svojevrstan izazov za učesnike, ali i priliku da kroz sport upoznaju i prirodne predele Raške i okoline.

Organizaciju ove sportske manifestacije podržali su lokalna samouprava i Sportski savez sa ciljem da, prema rečima opštinskog većnika Marka Đorovića, postane tradicionalna i masovnija.
 

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