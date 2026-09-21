SPOJ SPORTA I PRIRODE: Održna atraktivna trejl trka u Raški

Na stazama u okolini Raške minulog vikenda održana je „Raška trejl“ trka, okupivši 140 takmičara svih uzrasta i iz svih krajeva Srbije među kojima je bilo i profesionalnih i amaterskih sportista, kao i zaljubljenika u rekreaciju i prirodu.

R.Marinković

Atraktivna staza dugačka 8,5 kilometara, sa ukupnom visinskom razlikom od 336 metara, predstavljala je svojevrstan izazov za učesnike, ali i priliku da kroz sport upoznaju i prirodne predele Raške i okoline.

Organizaciju ove sportske manifestacije podržali su lokalna samouprava i Sportski savez sa ciljem da, prema rečima opštinskog većnika Marka Đorovića, postane tradicionalna i masovnija.

