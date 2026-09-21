SPOJ SPORTA I PRIRODE: Održna atraktivna trejl trka u Raški
Na stazama u okolini Raške minulog vikenda održana je „Raška trejl“ trka, okupivši 140 takmičara svih uzrasta i iz svih krajeva Srbije među kojima je bilo i profesionalnih i amaterskih sportista, kao i zaljubljenika u rekreaciju i prirodu.
Atraktivna staza dugačka 8,5 kilometara, sa ukupnom visinskom razlikom od 336 metara, predstavljala je svojevrstan izazov za učesnike, ali i priliku da kroz sport upoznaju i prirodne predele Raške i okoline.
Organizaciju ove sportske manifestacije podržali su lokalna samouprava i Sportski savez sa ciljem da, prema rečima opštinskog većnika Marka Đorovića, postane tradicionalna i masovnija.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Fudbaler Partizana dobio naknadni poziv u reprezentaciju Srbije!
21. 09. 2026. u 21:48
Debi iz snova za Danila Pantića: Ušao sa klupe i postigao gol posle 13 meseci (VIDEO)
21. 09. 2026. u 21:44
DOBAR START SRPKINjE U ITALIJI: Mia Ristić pobedila iskusnu Holanđanku
21. 09. 2026. u 21:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)