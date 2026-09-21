PAKLENO ZA RADNIČKI: Na žrebu za Ligu šampiona za vaterpoliste Kargujevčani izvukli težu grupu od Novog Beograda

ŽREB za grupnu fazu Lige šampiona nije baš po meri naših najboljih klubova. Naročito Radničkom, koji će igrati u grupi B sa 11-strukim šampionom Evrope Pro Rekom, još jednim italijanskim velikanom, Brešomm i rumunskom Oradeom, za koji igraju naši Lazar Dobožanov i Petar Velkić.

foto milos vukadinovic

I dok će Kragujevčani dva puta putovati u Italiju, dotle će igrači Novog Beograda dva puta gostovati u Hrvatskoj. Miloš Ćuk i drugovi su u grupi C sa aktuelnim šampionom Barselonetom, nekadašnjim sedmostrukom prvakom Evrope zagrebačkom Mladosti (Marko Radulović) i splitskim Jadranom.

Ostale grupe - A: Hanover, Jadran HN (Dušan Trtović), Olimpijakos, Sabadelj, D: Marsej (Radomir Drašović), Ferencvaroš (Dušan Mandić), Panatinaikos, Steaua (trener Đorđe Filipović, Đorđe Vučinić, Andrija Jauković).

Prvo kolo je 6. i 7. decembra, a šesto 15. i 16. decembra. Prve dve ekipe izboriće Top 8, a druge dve se sele u Evrokup.

Fajnal-for Lige šampiona u obe konkurencije je od 12. do 15. maja u Beogradu, što znači da vaterpolisti Radničkog i Novog Beograda imaju veliki motiv da izbore završni turnir.

Na bazenu "11.april" finalni tunir igrao se od 2020. do 2022. i Pro Reko je osvojio tri titule zaredom. Novi Beograd je dva puta bio vicešampion Evrope, a isti uspeh je ponovio i 2025. na Malti.

Inače, Crvena zvezda je poslednji naš klub koji je trijumfovao kod kuće, na Banjici 2013.godine.