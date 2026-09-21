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PAKLENO ZA RADNIČKI: Na žrebu za Ligu šampiona za vaterpoliste Kargujevčani izvukli težu grupu od Novog Beograda

Slobodan Krstović

21. 09. 2026. u 23:15

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ŽREB za grupnu fazu Lige šampiona nije baš po meri naših najboljih klubova. Naročito Radničkom, koji će igrati u grupi B sa 11-strukim šampionom Evrope Pro Rekom, još jednim italijanskim velikanom, Brešomm i rumunskom Oradeom, za koji igraju naši Lazar Dobožanov i Petar Velkić.

ПАКЛЕНО ЗА РАДНИЧКИ: На жребу за Лигу шампиона за ватерполисте Каргујевчани извукли тежу групу од Новог Београда

foto milos vukadinovic

I dok će Kragujevčani dva puta putovati u Italiju, dotle će igrači Novog Beograda dva puta gostovati u Hrvatskoj. Miloš Ćuk i drugovi su u grupi C sa aktuelnim šampionom Barselonetom, nekadašnjim sedmostrukom prvakom Evrope zagrebačkom Mladosti (Marko Radulović) i splitskim Jadranom.

Ostale grupe - A: Hanover, Jadran HN (Dušan Trtović), Olimpijakos, Sabadelj, D: Marsej (Radomir Drašović), Ferencvaroš (Dušan Mandić), Panatinaikos, Steaua (trener Đorđe Filipović, Đorđe Vučinić, Andrija Jauković).

Prvo kolo je 6. i 7. decembra, a šesto 15. i 16. decembra. Prve dve ekipe izboriće Top 8, a druge dve se sele u Evrokup.

Fajnal-for Lige šampiona u obe konkurencije je od 12. do 15. maja u Beogradu, što znači da vaterpolisti Radničkog i Novog Beograda imaju veliki motiv da izbore završni turnir.

Na bazenu "11.april" finalni tunir igrao se od 2020. do 2022. i Pro Reko je osvojio tri titule zaredom. Novi Beograd je dva puta bio vicešampion Evrope, a isti uspeh je ponovio i 2025. na Malti.

Inače, Crvena zvezda je poslednji naš klub koji je trijumfovao kod kuće, na Banjici 2013.godine.

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