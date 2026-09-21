Selektor Srbije progovorio o ostavci! Krecu iznenadio izjavom o najgorem plasmanu na EP u istoriji!

Srpski odbojkaši porazom od Slovenije završili takmičenje.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije govorio je posle debakla u osmini finala Evropskog prvenstva od Slovenije (0:3).

Bio je to najgori plasman u istoriji "plave čete", pošto su pod vođstvom rumunskog stručnjaka zauzeli tek 13. mesto i ostali bez medalje.

O samom meču i neuspehu je rekao:

- Mislim da je problem počeo već od samog početka prvog seta, sa tim lakim greškama koje su nam “odsekle noge“. Odmah smo počeli da osećamo pritisak, jer smo znali da će oni samo da nam prepuste da igramo i da će čekati naše greške. Mi smo im dali mnogo poena. Mnogo poena smo poklonili servisom, mnogo poena u fazi igre posle prijema. Delovalo je kao da nemamo rešenje kako da osvojimo poen. U drugom setu se nastavilo isto. Pokušali smo da nešto promenimo, ali tek u trećem setu smo pronašli drugačiju energiju kao ekipa na terenu i uspeli smo da se vratimo u utakmicu. Mislim da su lake greške greške, uništile utakmicu u prva dva seta - smatra Krecu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ostalo je nejasno što su srpski igrači tako loše odigrali, najgore od starta takmičenja:

- Teško je to objasniti. Ponekad nemate tako dobar trening, a onda izađete na teren i svaki kontakt sa loptom bude neverovatan. Mi smo pre dva dana imali neverovatan trening, a danas je nivo odbojke u prva dva seta bio zaista nizak zbog grešaka. Nije bilo do toga da momci nisu želeli. Bili su povezani, bili su veoma motivisani. Svakog dana možete da osetite da oni žele ovaj trenutak. Jasno je da postoji frustracija posle toliko meseci rada, kada sve tako brzo prokockate. Ali ne možemo nikoga da krivimo, jer je stav bio ispravan – van terena, tokom treninga, znate. Sve do poslednjeg treninga momci su se trudili i gurali. Jutros je bilo isto. Radili su svoje stvari sa mnogo energije, radili su na tehničkom delu. Mislim, oni su potpuno bili povezani sa utakmicom.

Progovorio je Rumun i o svojoj budućnosti na klupi Srbije:

- To je nešto o čemu mora da odluči Savez. Jasno je da ćemo imati uspone i padove, jer sam birao neke igrače iz, da kažemo, starije generacije da pomognu novoj generaciji da napreduje. Oni su im prošle godine pružali podršku, kada smo takođe imali mnogo povreda. Ove godine smo počeli sa jednom grupom, a zatim su, korak po korak, pristizali i ostali. Takođe su Luburić i Ivović, kao i Jovović, fizički bili sve bolji i pomagali su na treninzima. Mnogo su pomagali i van terena, kako bi ovi momci imali priliku da napreduju. Što se tiče mog ostanka, to je isključivo odluka Saveza. Ali mislim da smo uradili ono što su od nas na početku tražili – da uvedemo nove momke. Potrebno je vreme da ih dovedemo na određeni nivo, ali mi smo to uradili. U ovom trenutku oni su na pravim mestima i u inostranstvu. Pronašli su dobre klubove i znam da će tamo gde odlaze – u Italiju, Nemačku, Rusiju — imati dobre protivnike i dobre uslove za napredak. To će pomoći i reprezentaciji da ponovo ima igrače na visokom nivou - zaključio je Krecu.

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