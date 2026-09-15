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POVRATAK IZ MRTVIH: Pogledajte nestvaran poen i neviđeno čudo Srbije na meč lopti za rivala (VIDEO)

М.М.

15. 09. 2026. u 09:48

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Nakon toga usledio je preokret

ПОВРАТАК ИЗ МРТВИХ: Погледајте нестваран поен и невиђено чудо Србије на меч лопти за ривала (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Instagram/ossrb

Odbojkaška reprezentacija Srbije napravila je jedan od najvećih preokreta u novijoj istoriji, pošto je u ponedeljak srušila Holandiju posle pet iscrpljujućih setova!

Holanđani su imali 2:0 i 24:23, odnosno meč loptu, kada su se Orlovi nekako izvukli i vratili u život. Potom i dobili taj treći set sa 30:28.

Trenutak koji je promenio tok meča desio se baš kod te meč lopte, nakon što je Dražen Luburić izvukao jednu loptu iz auta, te posle nekoliko razmena preko mreže došli do izjednačenja.

Srbija trenutno ima dve pobede i jedan poraz, naredni duel zakazan je u sredu protiv Danske (16.00), a vi u nastavku možete pogledati poen koji je najavio povratak Orlova:

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