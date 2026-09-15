"Upašću u nevolju ako počnem o tome..."! Željko Obradović o Partizanu, povratku u Beograd i klimoglavcima
Uoči starta nove i izuzetno uzbudljive evroligaške sezone, strateg atinskog Panatinaikosa Željko Obradović dao je opširan intervju za grčke medije.
Trofejni stručnjak, koji je ovog leta otpočeo svoj drugi mandat na klupi „zelenih”, dotakao se specifičnih tema – od odnosa sa najbližim saradnicima, preko neraskidive veze sa navijačima u Atini, pa sve do predstojećeg, izuzetno emotivnog gostovanja ekipi Partizana u Beogradu.
Obradović je posebno naglasio šta zahteva od svojih pomoćnika u stručnom štabu, ističući da je ključ uspeha u otvorenom dijalogu i konstruktivnoj kritici, a ne u pukom klimanju glavom.
- Ne volim ljude koji mi stalno govore 'u pravu si'. Želim saradnike koji su spremni da diskutuju, da iznesu svoje mišljenje i uđu u debatu. Za mene je važno da saslušam njihove analize, a kada shvatim da sam pogrešio, nemam nikakav problem da to i priznam - bio je jasan popularni Žoc.
Jedna od glavnih tema intervjua bila je utakmica 5. kola Evrolige, zakazana za 13. oktobar, kada će Panatinaikos gostovati Partizanu u Beogradu. Povratak pred crno-bele navijače sa kojima je proveo prethodne godine sa sobom nosi ogroman emotivni naboj, ali Obradović svesno pokušava da blokira te misli u ovoj fazi priprema.
- Ako u ovom trenutku počnem da razmišljam o meču sa Partizanom, mislim da ću upasti u ozbiljnu nevolju. Pre tog susreta nas očekuje zgusnut raspored, mnogo teških utakmica i klupskih obaveza. Zato sam odlučio da o toj utakmici počnem da razmišljam tek kada za nju dođe vreme”, priznao je šef struke grčkog velikana.
On je takođe podsetio da nikada nije izgubio povezanost sa pristalicama Panatinaikosa, apostrofirajući da su ga navijači redovno pozdravljali na krajevima treninga čak i dok je vodio druge klubove, poput Fenerbahčea.
Na samom kraju razgovora, najtrofejniji trener Evrope se osvrnuo na svoju dugovečnost i motivaciju koja ne opada uprkos decenijama provedenim na vrhunskom nivou. Kako kaže, njegova lična očekivanja i standardi rada ostali su potpuno identični onima sa samog početka trenerske karijere, kada je davne 1991. godine seo na klupu beogradskog Partizana.
- Moji ciljevi su isti kao i 1991. godine, kada sam uplovio u ove vode. Želim da na svaki trening i utakmicu dođem maksimalno spreman, da imam spreman odgovor na svako pitanje svojih igrača i da se do najsitnijih detalja pripremim za sve što košarka nosi. Kada znam da naporno radim i da dajem sve od sebe, osećam se dobro u svojoj koži. Nema ničeg lepšeg nego kada ste u potpunom miru sa samim sobom - zaključio je Željko Obradović.
Preporučujemo
Spektakl na Đuzepe Meaci: Osam golova na meču Intera i Udinezea
14. 09. 2026. u 22:39
A nakon Partizana...Murinen i dalje bez dozvole NCAA
14. 09. 2026. u 22:16
Nejmar, a sada i on: Santos doveo još jednog bivšeg fudbalera Barselone
14. 09. 2026. u 21:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)