"Upašću u nevolju ako počnem o tome..."! Željko Obradović o Partizanu, povratku u Beograd i klimoglavcima

Uoči starta nove i izuzetno uzbudljive evroligaške sezone, strateg atinskog Panatinaikosa Željko Obradović dao je opširan intervju za grčke medije.

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Trofejni stručnjak, koji je ovog leta otpočeo svoj drugi mandat na klupi „zelenih”, dotakao se specifičnih tema – od odnosa sa najbližim saradnicima, preko neraskidive veze sa navijačima u Atini, pa sve do predstojećeg, izuzetno emotivnog gostovanja ekipi Partizana u Beogradu.

Obradović je posebno naglasio šta zahteva od svojih pomoćnika u stručnom štabu, ističući da je ključ uspeha u otvorenom dijalogu i konstruktivnoj kritici, a ne u pukom klimanju glavom.



- Ne volim ljude koji mi stalno govore 'u pravu si'. Želim saradnike koji su spremni da diskutuju, da iznesu svoje mišljenje i uđu u debatu. Za mene je važno da saslušam njihove analize, a kada shvatim da sam pogrešio, nemam nikakav problem da to i priznam - bio je jasan popularni Žoc.

Jedna od glavnih tema intervjua bila je utakmica 5. kola Evrolige, zakazana za 13. oktobar, kada će Panatinaikos gostovati Partizanu u Beogradu. Povratak pred crno-bele navijače sa kojima je proveo prethodne godine sa sobom nosi ogroman emotivni naboj, ali Obradović svesno pokušava da blokira te misli u ovoj fazi priprema.



- Ako u ovom trenutku počnem da razmišljam o meču sa Partizanom, mislim da ću upasti u ozbiljnu nevolju. Pre tog susreta nas očekuje zgusnut raspored, mnogo teških utakmica i klupskih obaveza. Zato sam odlučio da o toj utakmici počnem da razmišljam tek kada za nju dođe vreme”, priznao je šef struke grčkog velikana.



On je takođe podsetio da nikada nije izgubio povezanost sa pristalicama Panatinaikosa, apostrofirajući da su ga navijači redovno pozdravljali na krajevima treninga čak i dok je vodio druge klubove, poput Fenerbahčea.

Na samom kraju razgovora, najtrofejniji trener Evrope se osvrnuo na svoju dugovečnost i motivaciju koja ne opada uprkos decenijama provedenim na vrhunskom nivou. Kako kaže, njegova lična očekivanja i standardi rada ostali su potpuno identični onima sa samog početka trenerske karijere, kada je davne 1991. godine seo na klupu beogradskog Partizana.



- Moji ciljevi su isti kao i 1991. godine, kada sam uplovio u ove vode. Želim da na svaki trening i utakmicu dođem maksimalno spreman, da imam spreman odgovor na svako pitanje svojih igrača i da se do najsitnijih detalja pripremim za sve što košarka nosi. Kada znam da naporno radim i da dajem sve od sebe, osećam se dobro u svojoj koži. Nema ničeg lepšeg nego kada ste u potpunom miru sa samim sobom - zaključio je Željko Obradović.