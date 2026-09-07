Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"

Немања Пејчић

07. 09. 2026. u 12:24

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SPREMILI smo vam veoma interesantan singl.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово је данашњи предлог редакције Типа за популарну игру прелаза

Avdo Bilkanovic / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Ponedeljak

19.00 Malme - AIK X-1 (4.90)

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