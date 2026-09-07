Svet

DAN ŽALOSTI U NEPALU ZBOG POGINULIH U POPLAVAMA: I dalje se 5.000 ljudi vodi kao nestalo

Танјуг

07. 09. 2026. u 09:04

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NEPAL danas obeležava Dan žalosti u znak sećanja na ljude koji su poginuli u poplavama 26. avgusta, pri čemu su vladine kancelarije spustile zastave, a članovi porodica završili rituale žalosti.

ДАН ЖАЛОСТИ У НЕПАЛУ ЗБОГ ПОГИНУЛИХ У ПОПЛАВАМА: И даље се 5.000 људи води као нестало

AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Danas je 13. dan od poplava u kojima je poginulo više od 1.300 ljudi u Nepalu i Tibetu, a oko 5.000 se vodi kao nestalo, uključujući strance, prema podacima nepalske agencije za upravljanje katastrofama, prenosi Asošiejted pres.

U Nepalu, gde hinduisti čine većinu stanovništva, periodi žalosti traju 13 dana, tokom kojih bliski članovi porodice ostaju kod kuće, a rođaci ih posećuju kako bi odali počast.

Poslednjeg, ili 13. dana, održavaju se rituali molitve za duše preminulih. Nekoliko ljudi čiji se članovi porodice i dalje vode kao nestali obavili su simbolične sahrane sa ritualima žalosti.

Vlada je ranije najavila da će ponedeljak biti zvanični Dan žalosti i da će sve kancelarije spustiti zastave na pola koplja.

U Katmanduu, članovi porodica okupili su se u blizini kancelarija premijera i ključnih ministarstava kako bi zahtevali od vlade da ubrza potragu i spasavanje za stotine ljudi koji su radili na hidroelektranama i koje je odnela bujica reke Botekoši ili zatrpala pod ruševinama.

Potraga za stotinama ljudi koji se još uvek vode kao nestali je nastavljena.

Spasioci su u subotu izvukli jednog Kineza iz elektrane, a dva nepalska radnika su spasena iz elektrane u petak.

Spasilački napori su se sve više fokusirali na 12 hidroelektrana, gde je oko 900 radnika nestalo, a veruje se da je oko 500 zarobljeno u raznim tunelima, saopštile su vlasti.

Specijalizovani spasilački timovi iz Indije, Kine, Južne Koreje i Sjedinjenih Država pretražuju ruševine, oštećene objekte i tunele na projektima, nadajući se da će pronaći preživele.

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