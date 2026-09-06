"Grobari" se čupaju za kosu: Evo kako izgleda tabela Superlige posle pobede Zvezde u Derbiju!
Crveno-beli slavili u 180. okršaju večitih rivala.
Crvena zvezda je na stadionu "Rajko Mitić" napravila spektakularan preokret i slavila protiv Partizana, stigavši do pobede od 2:1 u 180. Večitom derbiju
Time je četa Alberta Rijere dodatno učvrstila lidersku poziciju na tabeli Superlige Srbije. Crveno-beli su sakupili maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica, u isto toliko odigranih duela, uz gol-razliku 18:2.
Prati ih novosadska Vojvodina sa 15 bodova iz sedam mečeva, dok su IMT i lučanska Mladost sa po 13 bodova na trećoj, odnosno, četvrtoj poziciji. Radnički 1923 i Radnik imaju po 11 poena.
S druge strane, Partizan se našao u delikatnoj situaciji. Zbog poraza na Marakani crno-beli su ostali na sedam bodova iz sedam utakmica i trenutno zauzimaju tek 12. mesto u konkurenciji od 14 klubova!
Ispred Partizana su Novi Pazar sa 11, Čukarički sa 10, Železničar i OFK Beograd sa po osam, dok Mačva takođe ima osam bodova.
Radnički Niš je 13. sa pet bodova, a poslednji je Zemun sa samo jednim osvojenim bodom.
SUPERLIGA SRBIJE, 8. KOLO:
Petak
Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)
/Gadio 53, Dikson 86/
Subota
Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)
Mačva - Radnički Kragujevac 0:0
Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)
/Tašovski 12/
Nedelja
Crvena zvezda – Partizan 2:1 (2:1)
/Dijeng 17, Ivanić 28pen - Že 1/
Vojvodina - Zemun 2:1 (1:1)
Ponedeljak
OFK Beograd - IMT 20.00
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
Navijači Zvezde ućutkali bratski klub: Brutalna poruka "delija" zbog Albanca! (VIDEO)
06. 09. 2026. u 22:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Bošković je Srpkinja, a Vargas nije? Odakle je Kurtagić?" Predsednik odbojkaškog saveza Turske žestoko "napao" Terzića
TURSKA je danas savladala Srbiju sa 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva, a nakon meča dosta toga imao je da kaže predsednik turskog odbojkaškog saveza, Mehmet Akif Ustundag.
05. 09. 2026. u 17:29
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)