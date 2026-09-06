"Grobari" se čupaju za kosu: Evo kako izgleda tabela Superlige posle pobede Zvezde u Derbiju!

Crveno-beli slavili u 180. okršaju večitih rivala.

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Crvena zvezda je na stadionu "Rajko Mitić" napravila spektakularan preokret i slavila protiv Partizana, stigavši do pobede od 2:1 u 180. Večitom derbiju

Time je četa Alberta Rijere dodatno učvrstila lidersku poziciju na tabeli Superlige Srbije. Crveno-beli su sakupili maksimalnih 18 bodova iz šest utakmica, u isto toliko odigranih duela, uz gol-razliku 18:2.

Prati ih novosadska Vojvodina sa 15 bodova iz sedam mečeva, dok su IMT i lučanska Mladost sa po 13 bodova na trećoj, odnosno, četvrtoj poziciji. Radnički 1923 i Radnik imaju po 11 poena.

S druge strane, Partizan se našao u delikatnoj situaciji. Zbog poraza na Marakani crno-beli su ostali na sedam bodova iz sedam utakmica i trenutno zauzimaju tek 12. mesto u konkurenciji od 14 klubova!

Ispred Partizana su Novi Pazar sa 11, Čukarički sa 10, Železničar i OFK Beograd sa po osam, dok Mačva takođe ima osam bodova.

Radnički Niš je 13. sa pet bodova, a poslednji je Zemun sa samo jednim osvojenim bodom.

SUPERLIGA SRBIJE, 8. KOLO:

Petak

Novi Pazar - Železničar 2:0 (0:0)

/Gadio 53, Dikson 86/

Subota

Radnik - Čukarički 3:1 (3:0)



Mačva - Radnički Kragujevac 0:0

Mladost - Radnički Niš 1:0 (1:0)

/Tašovski 12/

Nedelja

Crvena zvezda – Partizan 2:1 (2:1)

/Dijeng 17, Ivanić 28pen - Že 1/

Vojvodina - Zemun 2:1 (1:1)



Ponedeljak

OFK Beograd - IMT 20.00

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