Fudbal

Uprkos porazu u Večitom derbiju: Navijači Partizana dobili lepu vest!

Танјуг

06. 09. 2026. u 23:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Tek što je otišao iz Humske, zablistao na debiju u novom klubu.

Упркос поразу у Вечитом дербију: Навијачи Партизана добили лепу вест!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fubaleri Panatinaikosa pobedili su večeras na svom terenu PAOK rezultatom 3:1 u meču trećeg kola grčkog prvenstva.

Golove za Panatinaikos postigli su Visente Taborda u 29. minutu i Endruz Teteh u 38. i 53. minutu.

Srpski fudbaler Ognjen Ugrešić bio je strelac jedinog pogotka za PAOK u 90+2. minutu, što je ujedno i njegov prvi gol u dresu kluba iz Soluna. Sigurno da će ovakav scenario razveseliti navijače Partizana, jer će klub iz Humske od dodatnih bonusa zaraditi i do 7,5 miliona evra, posle prodaje mladog igrača.

Taborda je u 45+2. minutu imao priliku da dođe drugog gola na utakmici, ali nije realizovao penal.

Domaća ekipa je utakmicu završila sa 10 igrača nakon što je Siril Desers dobio crveni karton u 69. minutu.

Andrija Živković je igrao prvih 45 minuta za PAOK posle čega je zamenjen na poluvremenu.

Panatinaikos se nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa šest bodova i utakmicom manje, dok je PAOK na sedmoj poziciji sa istim broje bodova.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana

ZAJEDNO SKANDIRALI KOMANDANTU RATKU: General Mladić ujedinio navijače Zvezde i Partizana