Uprkos porazu u Večitom derbiju: Navijači Partizana dobili lepu vest!
Tek što je otišao iz Humske, zablistao na debiju u novom klubu.
Fubaleri Panatinaikosa pobedili su večeras na svom terenu PAOK rezultatom 3:1 u meču trećeg kola grčkog prvenstva.
Golove za Panatinaikos postigli su Visente Taborda u 29. minutu i Endruz Teteh u 38. i 53. minutu.
Srpski fudbaler Ognjen Ugrešić bio je strelac jedinog pogotka za PAOK u 90+2. minutu, što je ujedno i njegov prvi gol u dresu kluba iz Soluna. Sigurno da će ovakav scenario razveseliti navijače Partizana, jer će klub iz Humske od dodatnih bonusa zaraditi i do 7,5 miliona evra, posle prodaje mladog igrača.
Taborda je u 45+2. minutu imao priliku da dođe drugog gola na utakmici, ali nije realizovao penal.
Domaća ekipa je utakmicu završila sa 10 igrača nakon što je Siril Desers dobio crveni karton u 69. minutu.
Andrija Živković je igrao prvih 45 minuta za PAOK posle čega je zamenjen na poluvremenu.
Panatinaikos se nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa šest bodova i utakmicom manje, dok je PAOK na sedmoj poziciji sa istim broje bodova.
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