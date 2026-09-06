Uprkos porazu u Večitom derbiju: Navijači Partizana dobili lepu vest!

Tek što je otišao iz Humske, zablistao na debiju u novom klubu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fubaleri Panatinaikosa pobedili su večeras na svom terenu PAOK rezultatom 3:1 u meču trećeg kola grčkog prvenstva.

Golove za Panatinaikos postigli su Visente Taborda u 29. minutu i Endruz Teteh u 38. i 53. minutu.

Srpski fudbaler Ognjen Ugrešić bio je strelac jedinog pogotka za PAOK u 90+2. minutu, što je ujedno i njegov prvi gol u dresu kluba iz Soluna. Sigurno da će ovakav scenario razveseliti navijače Partizana, jer će klub iz Humske od dodatnih bonusa zaraditi i do 7,5 miliona evra, posle prodaje mladog igrača.

Taborda je u 45+2. minutu imao priliku da dođe drugog gola na utakmici, ali nije realizovao penal.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Ούγκρεσιτς μείωσε σε 3-1 στις καθυστερήσεις https://t.co/vSEULFYRtB pic.twitter.com/KZBjkiFuDt — SPORT24 (@sport24) September 6, 2026

Domaća ekipa je utakmicu završila sa 10 igrača nakon što je Siril Desers dobio crveni karton u 69. minutu.

Andrija Živković je igrao prvih 45 minuta za PAOK posle čega je zamenjen na poluvremenu.

Panatinaikos se nalazi na četvrtom mestu na tabeli sa šest bodova i utakmicom manje, dok je PAOK na sedmoj poziciji sa istim broje bodova.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke