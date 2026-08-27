Železničar iz Pančeva doveo Brazilca

I to iz Korintijansa

Foto: Printskrin/Instagram/železničar pančevo

Fudbalski klub Železničar nastavlja sa aktivnostima u prelaznom roku, a novo pojačanje pančevačkog superligaša je mladi brazilski fudbaler Leonardo Leo Agostinjo.

Talentovani krilni napadač, rođen 2005. godine u Sao Paulu, potpisao je sa klubom trogodišnji ugovor.

Agostinjo u Srbiju dolazi iz redova brazilskog velikana Korintijansa gde je prošao kompletnu omladinsku školu. Tokom razvoja nastupao je i za Flamengo, a nakon povratka u Korintijans ostvario je zapažene rezultate u U20 kategoriji.

U svom prvom obraćanju po dolasku u Pančevo, mladi Brazilac je istakao da je igranje u Evropi njegov dečački san.

- Kada se pojavila prilika da dođem u Železničar, nisam razmišljao ni trenutka. Oduvek mi je bio san da igram van Brazila i srećan sam što sada to proživljavam. Počeo sam da pratim srpski fudbal čim sam saznao za ponudu i siguran sam da će ovo biti sjajna stanica za moj razvoj - izjavio je Agostinjo za klupski sajt.

Govoreći o svojim igračkim karakteristikama, novi fudbaler „dizelke“ je kao svoje najjače adute istakao dribling, brzinu i završnicu, primetivši da je osnovna razlika između brazilskog i srpskog fudbala u fizičkoj snazi.

- Navijačima mogu da obećam mnogo driblinga, golova i veliku želju na terenu. Želim da odigram odličnu sezonu, postižem golove i beležim asistencije - poručio je Agostinjo.

Dolazak mladog Brazilca usledio je neposredno nakon angažovanja iskusnog Srđana Plavšića, čime je Železničar značajno zaoštrio konkurenciju na krilnim pozicijama u nastavku šampionata.