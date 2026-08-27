Seol se emotivno oprostio od Zvezde, imao je posebnu poruku i molbu za Delije
Crveno-beli mu ostaju u srcu
Dosadašnji desni bek Crvene zvezde, Jung-vu Seol, karijeru nastavlja u nemačkoj Bundesligi, a od navijača i kluba oprostio se rečima koje će dugo odzvanjati Marakanom.
Kako je i zvanično potvrđeno, reprezentativac Južne Koreje novi je član Augzburga. Iako je u Beogradu proveo relativno kratak period, Seol je svojim igrama i profesionalizmom prirastao srcu navijačima, a ni on nije krio da iz Srbije odlazi pun utisaka.
Seol se javnosti obratio dirljivom porukom na društvenim mrežama, ističući da mu je bila čast što je nosio dres najvećeg kluba na Balkanu.
- Dve godine koje sam proveo igrajući za Zvezdu, jedan od najvećih klubova na Balkanu, bile su čast i privilegija koju ću uvek nositi sa sobom. Ljubav i podrška koju sam dobijao na terenu i van njega, širom grada, uz neverovatnu huku sa Severa i "Delije", ostaće zauvek u mom srcu - poručio je Korejac.
On je izrazio duboku zahvalnost upravi kluba, stručnom štabu i saigračima, naglasivši da su ga svi tretirali kao člana porodice.
- ako napuštam tim zbog novog putovanja, uvek ću se sećati Zvezde i podržavati je - dodao je Seol.
Posebnu pažnju privukla je njegova molba upućena navijačima, koja se ticala njegovog mladog sunarodnika koji je nedavno stigao u klub.
- Molim vas, nastavite da pružate punu podršku Kim Je-gonu iz Koreje - napisao je novi fudbaler Augzburga, uz pozdrav na srpskom jeziku: "Srećno, hvala, Crvena zvezdo!"
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