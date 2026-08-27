VOJVODINA UVEK IDE NA POBEDU: Lazar Nikolić uoči meča sa Čukaričkim u 7. kolu Super lige

FUDBALERE Vojvodine u subotu u 21 čas očekuje gostovanje Čukaričkom u sedmom kolu Super lige, a odlična igra i pobeda nad Železničarom najava je da će Voša biti sve bolja kako sezona odmiče.

FOTO. FK Vojvodina

Lazar Nikolić iz Vojvodine za gostovanje na Banovom brdu kaže da je svestan šta ih čeka i da je to naredni veliki izazov.

– Čukarički je kvalitetna ekipa, pogotovo kada igra na svom terenu, i svesni smo da neće biti lako. Imaju kvalitetne pojedince, dobro su organizovani i znaju šta žele na terenu. Međutim, mi pre svega gledamo sebe. Znamo koliko vredimo i znamo šta možemo da uradimo kada smo na pravom nivou. Maksimalna energija u svakoj fazi meča i rezultat sigurno neće da izostane – počeo je priču Nikolić.

Želja svih u taboru „stare dame“ je da se podiže igra iz kola u kolo, a to sa sobom, naravno , „vuče“ sa sobom i seriju pobeda.

– Upravo to. Nema svrhe da odigramo jednu dobru utakmicu, a onda u sledećoj ne budemo na istom nivou. -ističe Nikolić, dodajući da moraju da budu konstantni. - Mi smo ekipa koja želi da se bori za sam vrh i zbog toga moramo da budemo spremni da u svakom meču damo maksimum. Neće, naravno, svaki put sve izgledati savršeno, ali energija, borbenost i disciplina moraju da budu na najvišem nivou.

Sjajni fudbaler Voše ističe poseban značaj fokusa na svaki detalj.

– Protiv kvalitetnih ekipa nema prostora da se opustiš ni na trenutak. Jedna greška može da promeni tok utakmice, ali isto tako jedan dobar potez može da donese pobedu - kaže Nikolić. - Zato moramo da budemo koncentrisani svih 90 minuta. Ne smemo da razmišljamo unapred niti da se opterećujemo rezultatom. Potrebno je da idemo minut po minut, duel po duel i da budemo maksimalno fokusirani na plan igra na kojem radimo tokom nedelje.

Iza Lazara u „belo-crvenom“ dresu je mnogo utakmica Ima veliko poverenje navijača, saigrača, trenera.

– Uvek mi je tim na prvom mestu, ali naravno da sve to znači - ističe Nikolić. - To ti daje dodatnu sigurnost, ali u isto vreme nosi i odgovornost. Kada igraš za Vojvodinu, moraš da budeš svestan da se od tebe očekuje maksimum. Trudim se da na svakom treningu i utakmici opravdam poverenje koje imam. Uvek može bolje i uvek možeš da pronađeš nešto što treba da popraviš, tako da gledam da iz dana u dan da bude sve bolji .