VOJVODINA UVEK IDE NA POBEDU: Lazar Nikolić uoči meča sa Čukaričkim u 7. kolu Super lige
FUDBALERE Vojvodine u subotu u 21 čas očekuje gostovanje Čukaričkom u sedmom kolu Super lige, a odlična igra i pobeda nad Železničarom najava je da će Voša biti sve bolja kako sezona odmiče.
Lazar Nikolić iz Vojvodine za gostovanje na Banovom brdu kaže da je svestan šta ih čeka i da je to naredni veliki izazov.
– Čukarički je kvalitetna ekipa, pogotovo kada igra na svom terenu, i svesni smo da neće biti lako. Imaju kvalitetne pojedince, dobro su organizovani i znaju šta žele na terenu. Međutim, mi pre svega gledamo sebe. Znamo koliko vredimo i znamo šta možemo da uradimo kada smo na pravom nivou. Maksimalna energija u svakoj fazi meča i rezultat sigurno neće da izostane – počeo je priču Nikolić.
Želja svih u taboru „stare dame“ je da se podiže igra iz kola u kolo, a to sa sobom, naravno , „vuče“ sa sobom i seriju pobeda.
– Upravo to. Nema svrhe da odigramo jednu dobru utakmicu, a onda u sledećoj ne budemo na istom nivou. -ističe Nikolić, dodajući da moraju da budu konstantni. - Mi smo ekipa koja želi da se bori za sam vrh i zbog toga moramo da budemo spremni da u svakom meču damo maksimum. Neće, naravno, svaki put sve izgledati savršeno, ali energija, borbenost i disciplina moraju da budu na najvišem nivou.
Sjajni fudbaler Voše ističe poseban značaj fokusa na svaki detalj.
– Protiv kvalitetnih ekipa nema prostora da se opustiš ni na trenutak. Jedna greška može da promeni tok utakmice, ali isto tako jedan dobar potez može da donese pobedu - kaže Nikolić. - Zato moramo da budemo koncentrisani svih 90 minuta. Ne smemo da razmišljamo unapred niti da se opterećujemo rezultatom. Potrebno je da idemo minut po minut, duel po duel i da budemo maksimalno fokusirani na plan igra na kojem radimo tokom nedelje.
Iza Lazara u „belo-crvenom“ dresu je mnogo utakmica Ima veliko poverenje navijača, saigrača, trenera.
– Uvek mi je tim na prvom mestu, ali naravno da sve to znači - ističe Nikolić. - To ti daje dodatnu sigurnost, ali u isto vreme nosi i odgovornost. Kada igraš za Vojvodinu, moraš da budeš svestan da se od tebe očekuje maksimum. Trudim se da na svakom treningu i utakmici opravdam poverenje koje imam. Uvek može bolje i uvek možeš da pronađeš nešto što treba da popraviš, tako da gledam da iz dana u dan da bude sve bolji .
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