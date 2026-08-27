Fudbal

VOJVODINA UVEK IDE NA POBEDU: Lazar Nikolić uoči meča sa Čukaričkim u 7. kolu Super lige

Ljiljana Preradović

27. 08. 2026. u 14:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALERE Vojvodine u subotu u 21 čas očekuje gostovanje Čukaričkom u sedmom kolu Super lige, a odlična igra i pobeda nad Železničarom najava je da će Voša biti sve bolja kako sezona odmiče.

ВОЈВОДИНА УВЕК ИДЕ НА ПОБЕДУ: Лазар Николић уочи меча са Чукаричким у 7. колу Супер лиге

FOTO. FK Vojvodina

Lazar Nikolić iz Vojvodine za  gostovanje na Banovom brdu kaže da je svestan šta ih čeka i da je to naredni veliki izazov.

– Čukarički je kvalitetna ekipa, pogotovo kada igra na svom terenu, i svesni smo da neće biti lako. Imaju kvalitetne pojedince, dobro su organizovani i znaju šta žele na terenu. Međutim, mi pre svega gledamo sebe. Znamo koliko vredimo i znamo šta možemo da uradimo kada smo na pravom nivou. Maksimalna energija u svakoj fazi meča i rezultat sigurno neće da izostane – počeo je priču Nikolić.

Želja svih u taboru „stare dame“ je da se podiže igra iz kola u kolo, a to sa sobom, naravno ,  „vuče“ sa sobom i seriju pobeda.

– Upravo to. Nema svrhe da odigramo jednu dobru utakmicu, a onda u sledećoj ne budemo na istom nivou.  -ističe  Nikolić, dodajući  da moraju  da budu konstantni. -  Mi smo ekipa koja želi da se bori za sam vrh i zbog toga moramo da budemo spremni da u svakom meču damo maksimum. Neće, naravno, svaki put sve izgledati savršeno, ali energija, borbenost i disciplina moraju da budu na najvišem nivou.

Sjajni fudbaler Voše ističe poseban značaj fokusa na svaki detalj.

– Protiv kvalitetnih ekipa nema prostora da se opustiš ni na trenutak. Jedna greška može da promeni tok utakmice, ali isto tako jedan dobar potez može da donese pobedu - kaže Nikolić. -  Zato moramo da budemo koncentrisani svih 90 minuta. Ne smemo da razmišljamo unapred niti da se opterećujemo rezultatom. Potrebno je da idemo minut po minut, duel po duel i da budemo maksimalno fokusirani na plan igra na kojem radimo tokom nedelje.

 Iza Lazara u „belo-crvenom“ dresu je mnogo utakmica  Ima veliko poverenje navijača, saigrača, trenera.

– Uvek mi je tim na prvom mestu, ali naravno da sve to znači - ističe Nikolić. -  To ti daje dodatnu sigurnost, ali u isto vreme nosi i odgovornost. Kada igraš za Vojvodinu, moraš da budeš svestan da se od tebe očekuje maksimum. Trudim se da na svakom treningu i utakmici opravdam poverenje koje imam. Uvek može bolje i uvek možeš da pronađeš nešto što treba da popraviš, tako da gledam da iz dana u dan da bude sve bolji .

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SABLASAN I HLADAN: Najdepresivniji grad sveta -Do njega nema puteva, za ulazak potrebna DOZVOLA, vazduh smrdi na sumpor, a sneg je crven FOTO

SABLASAN I HLADAN: Najdepresivniji grad sveta -Do njega nema puteva, za ulazak potrebna DOZVOLA, vazduh smrdi na sumpor, a sneg je crven FOTO