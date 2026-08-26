PREOKRET KAKAV SE NE PAMTI: Od 0:4 do 5:4 i plasmana u Ligu šampiona posle 61 godinu (VIDEO)
Najelitnije fudbalsko takmičenje će se igrati u Austriji, a ne u Škotskoj
Fudbaleri austrijskog LASK-a ispisali su nove stranice istorije kvalifikacija za Ligu šampiona, priredivši jedan od najvećih preokreta ikada viđenih u evropskim takmičenjima. Iako su nakon prvog meča u Glazgovu bili prežaljeni, Austrijanci su u revanšu srušili favorizovani Seltik rezultatom 5:1 i to nakon produžetaka, obezbedivši plasman u elitu prvi put od daleke 1965. godine.
Malo ko je verovao u čudo nakon što je škotski gigant u Linc doneo ogromnu prednost od 3:0 iz prve utakmice. Kada su popularni "Kelti" rano postigli gol i na gostujućem terenu, povećavši ukupnu prednost na neverovatnih 4:0, činilo se da je putnik u grupnu fazu već rešen. Ipak, domaćin se nije predavao.
Usledila je opsada gola Seltika koja je kulminirala u samom finišu regularnog dela. Heroj tribina postao je Fleker, koji je u 90. minutu pogodio za 4:1 i odveo meč u produžetke, izazvavši delirijum na stadionu. Zanimljivo, gol je bio na proveri u VAR sobi i slavlje je moglo da krene tek posle nekoliko minuta.
Potpuni šok za goste, koji su u Linc stigli ubeđeni da je karta za elitu već u njihovom džepu, usledio je u 109. minutu. Adeniran je zatresao mrežu za 5:1, čime je sudbina škotskog tima bila zapečaćena. LASK je do kraja susreta mogao i do ubedljivijeg trijumfa, ali su u samoj završnici promašili i jedanaesterac, što ipak nije pokvarilo veliko slavlje.
Ovom pobedom LASK se vraća u najelitnije evropsko klupsko takmičenje, koje nisu igrali još od vremena kada se ono zvalo Kup evropskih šampiona. Za Seltik, ekipu sa daleko većim iskustvom i budžetom, ovaj poraz ostaje upisan kao jedna od najtežih i najšokantnijih eliminacija u klupskoj istoriji.
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