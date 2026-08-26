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Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Trener Partizana Saša Ilić od 11 časova drži konferenciju za medije pred revanš meč plej-ofa za Ligu konferencije u kom crno-beli dočekuju Hetafe.

Španski tim je u prvom meču slavio rezultatom 3:1, i to sa igračem manje, dok Partizan u četvrtak od 21 čas ulazi sa velikim pritiskom i imperativom dobrog rezultata kako bi se "ugasio požar."

Konferenciju možete pratiti uživo na našem portalu:

- Jedna od bitnijih utakmica za nas. Stadion je rasprodat, energija, daju nam za pravo da se nadamo dobrom rezultatu i da se plasiramo u Ligu konferencije. Ubeđen sam u veliku energiju naših navijača, a tada se i dešavaju neka čuda - počeo je Ilić.

Da li ostajete pri odluci za ostavku?

- Zamolio bih vas da te stvari ostavimo za narednu konferenciju, a da sada pričamo samo o Hetafeu.

Da li se Ugrešić pozdravio sa ekipom?

- Ugrešić je potpisao za PAOK, želim mu puno sreće, doneo je dosta Partizanu i kad je u pitanju novac, neće konkurisati za sastav.

Partizan je u nikad težoj situaciji, da li je to posledica kvaliteta ili nekih drugih stvari?

- Ogrejaće valjda jedanput jednom i kod nas... Ukoliko se desi da Partizan napravi rezultat koji očekujemo daće pozitivan elan za budućnost. U jednom teškom momentu smo, ovo je najteži momenat mog boravka u Partizanu. Toi e najveći klub na svetu, jedanput će se sve okrenuti. Da li je momenat i kad će biti, ne znam. Ali biće.

Možete li da otkrijete detalje razgovora sa navijačima?

- Zamolio sam da bude samo Hetafe, sve ostalo na sledećoj konferenciji.

Kakva će biti fromacija?

- Videćete - rekao je Ilić i dodao:

- Partizan ima 20 i nešto igrača. Želeo bih da podržite momke, da ne stavljate teret na leđa. Neke određene stvari ne prate igre, dešava se da iz prvog šuta primamo pogodak, a momcima i meni kao treneru treba podrška u jednom trenutku. Ove utakmice nemaju reprizu, mnogo toga zavisi budućnost od ovog meča. Treba nam podrška da napravimo neke stvari koje svi želimo.

Da li ste nekad kao igrač bili pod stresom kao sada?

- Navikao sam da igram pod stresom jer sam dugo ovde u Partizanu.

Osvrnuo se i na moguću šansu Partizan, gde da ugrozi rivala.

- Videli su igrači neke određene stvari. U jednom trenutku smo bili minimum egal, pogodili smo prečku, stativu... Da su ušle tada, možda bi drugačiji rezultat bio. Igrači znaju gde je njihova šansa.

Za kraj je potvrdio da suspenzija Zubairua važi i za ovu utakmkicu.