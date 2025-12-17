ŠOKANTNA ODMAZDA! Usik proglašen za neprijatelja Rusije: Zaplenili mu luksuzne nekretnine zbog ovoga!
TENZIJE na relacijij Rusija-Ukrajina nikako ne prestaju, a u centru skandala nedavno se našao i proslavljeni bokser Oleksandr Usik.
Po pisanju brojnih svetskih medija, Usiku su ruske vlasti zaplenile imovinu na Krimu zbog sumnje da je finansirao i pomagao ukrajinsku vojsku.
Predsednik parlamenta Krima, postavljen od strane Rusije - Vladimir Konstatinov, objavio je na svom Telegramu da se na listi oduzete imovine nalazi i imovina poznatog boksera.
Među, kako Rusi navode "nacionalizovane imovine" nalazi se još 84 fizička i pravna lica čija je svojina oduzeta zbog pomoći ukrajinskoj vojsci.
- Cilj je identifikovati imovinu svih koji mogu ugroziti bezbednost Ruske Federacije i Krima i zaustaviti svaku aktivnost usmerenu protiv naše zemlje, naveo je Konstantinov.
Oleksandr Usik, jedan od najboljih boksera svih vremena, ove godine objedinio je sve pojaseve teške kategorije.
Prethodno je bio apsolutni šampion i u velter diviziji, čime je postao jedini bokser u istoriji koji je u eri četiri pojasa bio najbolji u dve najteže kategorije - WBA, WBC, IBF i WBO
