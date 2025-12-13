UBEDLJIVI KRALJEVČANI: Odbojkaši Ribnice pred svojim navijačima pobedili Dunav Volej
Osmu prvenstvenu pobedu upisali su na svoj bodvni saldo odbojkaši kraljevačke Ribnice i tako sa liderske pozicije nastavili trku za povratak u elitni rang.
U 10. kolu Prve lige Srbije, kraljevački „musketari“ su, pred svojim navijačima u novoj sportskoj hali kraj Ibra, sa maksimalnih 3:0 (25:15, 30:28, 25:21) potpuno zasluženo savladali Dunav Volej iz Novog Sada.
U narednom, 11. kolu Ribnica će gostovti Kosovskoj Mitrovici, dok će Novosađni na svom terenu za rivala imati Spartak iz Ljiga.
