UBEDLJIVI KRALJEVČANI: Odbojkaši Ribnice pred svojim navijačima pobedili Dunav Volej

Goran Ćirović

13. 12. 2025. u 12:02

Osmu prvenstvenu pobedu upisali su na svoj bodvni saldo odbojkaši kraljevačke Ribnice i tako sa liderske pozicije nastavili trku za povratak u elitni rang.

G.Šljivić

U 10. kolu Prve lige Srbije, kraljevački „musketari“ su, pred svojim navijačima u novoj sportskoj hali kraj Ibra, sa maksimalnih 3:0 (25:15, 30:28, 25:21) potpuno zasluženo savladali Dunav Volej iz Novog Sada.

U narednom, 11. kolu Ribnica će gostovti Kosovskoj Mitrovici, dok će Novosađni na svom terenu za rivala imati Spartak iz Ljiga.

