NAGRADA ZA POBEDNIKA: Sportski savez Srbije otvorio teren kod pobednika Seoskih igara
POBEDNICI Seoskih igara Sportskog saveza Srbije 2023. godine bili su takmičari Velikog Šiljegovca, koji su pored pobedničkog pehara osvojili i glavnu nagradu – rukometni teren u svom mestu. Danas je zahvaljujući Sportskom savezu Srbije, gradu Kruševcu i Meridian fondaciji teren izgrađen i svečano otvoren.
Vrpcu su svečano presekli generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković, zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković, predstavnik Meridian fondacije Stefan Glavaš i predsednik mesne zajednice Veliki Šiljegovac Siniša Milojević. Ovom prilikom Sportski savez Srbije donirao je i sportske rekvizite za učenike OŠ „Velizar Stanković Korčagin“, dok su fudbalske lopte dobili i mladi fudbaleri FK „Jastebac“ Veliki Šiljegovac i KMF „Rasadnik“ Veliki Šiljegovac koji su i odigrali revijalni meč na novom terenu. Svečano otvaranje upotpunio je i KUD „Ćukovac“ kulturno-umetničkim programom.
Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije još jednom je čestitao ekipi Velikog Šiljegovca i kapitenu Zoranu Miloševiću na nagradi koju su osvojili za svoje mesto:
- Zamisao predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka i mene, kada smo pokrenuli Seoske igre Sportskog saveza Srbije i jeste bila da se skrene pažnja na talente u manjim sredinama i da se upravo njima i izgrade tereni na kojima će moći da treniraju ili prosto da se rekreiraju, druže i nastave da mlade uče pravim sportskim vrednostima. 2023. godine na finalu u Požarevcu ekipa Velikog Šiljegovca pokazala je sjajno sportsko umeće ali i fer-plej. Zato mi je drago što danas dobijaju zasluženu glavnu nagradu, mesto na kome će svi zajedno stvarati neke nove lepe uspomene. Sport je nešto najbolje, uči nas pravim vrednostima i sve nas spaja. Nadam se da će se pričati o 20 takmičara zahvaljujući kojima je Veliki Šiljegovac dobio teren, ali i da će upravo na ovim terenima stasati još mnogo dobrih sportista i dobrih ljudi – istakao je generalni sekretar Goran Marinković i dodao:
- Moram da se zahvalim gradu Kruševcu i Meridian fondaciji. Zahvaljujući zajedničkom delovanju ovaj teren je izgrađen, a kolegama iz Sportskog saveza grada Kruševca hvala na tome što godinama održavaju tradiciju organizovanja Seoskih igara Sportskog saveza Srbije – istakao je Marinković.
Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković ovom prilikom je izjavila:
- Verujem da će teren na kojem se danas nalazimo biti mesto susreta generacija, meštana Velikog Šiljegovca ali i okolnih mesta Ribarskog kraja. Nadam se da će se na ovom terenu odigrati mnoga takmičenja na zadovoljstvo meštana ovog sela, ali i svih iz grada Kruševca. Ovaj teren je i dokaz da udruženim snagama Sportski savez Srbije, lokalna samouprava i mesna zajednica, uz prisustvo i podršku privrednih subjekata i javnih preduzeća mogu i moraju da se stvaraju ovakvi rezultati.
Svečanom otvaranju terena prisustvovao je i predsednik Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije Vladan Gašić, predstavnici: Sportskog saveza grada Kruševca Saša Aleksandar Nikolić, Sportskog saveza Ćićevca Saša Mitić, Saveza sportova Aleksandrovac Vladica Pribanović i Sportskog saveza Trstenik Vladimir Savić i Milan Đurić.
Preporučujemo
DEBAKL: Hrvatska razbila Srbiju u fudbalu
18. 11. 2025. u 13:24
SRAMOTA I KRIMNAL! Hitno se oglasio predsednik Crvene zvezde, neće više da ćuti
18. 11. 2025. u 13:02
OBJAVIO KRAJ SA 29 GODINA: Četvrtfinalista Vimbldona završio karijeru!
18. 11. 2025. u 12:50
JOKIĆ I DENVER U NEVERICI! Bivši Nikolin trener Majkl Meloun ima novi posao - i to koji!
18. 11. 2025. u 12:10
KAD VIDI JOKIĆA "NIJE MU DOBRO": Najbolji defanzivac lige nema odgovor za trostrukog MVP-a
NOVO dominantno izdanje Nikola Jokića očekujemo na večerašnjem duelu Minesote i Denvera koji se sastaju u "Target centru" dva sata posle ponoći.
15. 11. 2025. u 13:00
LUKA MODRIĆ NE MOŽE DA VERUJE ŠTA SE DESILO U CRNOJ GORI: Navijači zapanjili reprezentativca Hrvatske
Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u ponedeljak su završene u evropskim grupama A, G i L, gde su otklonjene i poslednje dileme na temu "ko to s prvog mesta ide direktno na Mundijal, a ko sa druge pozicije u baraž?". Crna Gora i Hrvatska su odigrali takmičarski nebitan meč, ali izazvao je on mnogo, mnogo bure u javnosti. Sa pravom.
18. 11. 2025. u 11:45
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)