NAGRADA ZA POBEDNIKA: Sportski savez Srbije otvorio teren kod pobednika Seoskih igara

Nedeljko Iljukić

18. 11. 2025. u 12:35

POBEDNICI Seoskih igara Sportskog saveza Srbije 2023. godine bili su takmičari Velikog Šiljegovca, koji su pored pobedničkog pehara osvojili i glavnu nagradu – rukometni teren u svom mestu. Danas je zahvaljujući Sportskom savezu Srbije, gradu Kruševcu i Meridian fondaciji teren izgrađen i svečano otvoren.

НАГРАДА ЗА ПОБЕДНИКА: Спортски савез Србије отворио терен код победника Сеоских игара

Sportski savez Srbije

Vrpcu su svečano presekli generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković, zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković, predstavnik Meridian fondacije Stefan Glavaš i predsednik mesne zajednice Veliki Šiljegovac Siniša Milojević. Ovom prilikom Sportski savez Srbije donirao je i sportske rekvizite za učenike OŠ „Velizar Stanković Korčagin“, dok su fudbalske lopte dobili i mladi fudbaleri FK „Jastebac“ Veliki Šiljegovac i KMF „Rasadnik“ Veliki Šiljegovac koji su i odigrali revijalni meč na novom terenu. Svečano otvaranje upotpunio je i KUD „Ćukovac“ kulturno-umetničkim programom.

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije još jednom je čestitao ekipi Velikog Šiljegovca i kapitenu Zoranu Miloševiću na nagradi koju su osvojili za svoje mesto:

- Zamisao predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka i mene, kada smo pokrenuli Seoske igre Sportskog saveza Srbije i jeste bila da se skrene pažnja na talente u manjim sredinama i da se upravo njima i izgrade tereni na kojima će moći da treniraju ili prosto da se rekreiraju, druže i nastave da mlade uče pravim sportskim vrednostima. 2023. godine na finalu u Požarevcu ekipa Velikog Šiljegovca pokazala je sjajno sportsko umeće ali i fer-plej. Zato mi je drago što danas dobijaju zasluženu glavnu nagradu, mesto na kome će svi zajedno stvarati neke nove lepe uspomene. Sport je nešto najbolje, uči nas pravim vrednostima i sve nas spaja. Nadam se da će se pričati o 20 takmičara zahvaljujući kojima je Veliki Šiljegovac dobio teren, ali i da će upravo na ovim terenima stasati još mnogo dobrih sportista i dobrih ljudi – istakao je generalni sekretar Goran Marinković i dodao:

- Moram da se zahvalim gradu Kruševcu i Meridian fondaciji. Zahvaljujući zajedničkom delovanju ovaj teren je izgrađen, a kolegama iz Sportskog saveza grada Kruševca hvala na tome što godinama održavaju tradiciju organizovanja Seoskih igara Sportskog saveza Srbije – istakao je Marinković.

Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković ovom prilikom je izjavila:

- Verujem da će teren na kojem se danas nalazimo biti mesto susreta generacija, meštana Velikog Šiljegovca ali i okolnih mesta Ribarskog kraja. Nadam se da će se na ovom terenu odigrati mnoga takmičenja na zadovoljstvo meštana ovog sela, ali i svih iz grada Kruševca. Ovaj teren je i dokaz da udruženim snagama Sportski savez Srbije, lokalna samouprava i mesna zajednica, uz prisustvo i podršku privrednih subjekata i javnih preduzeća mogu i moraju da se stvaraju ovakvi rezultati.

Svečanom otvaranju terena prisustvovao je i predsednik Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije Vladan Gašić, predstavnici: Sportskog saveza grada Kruševca Saša Aleksandar Nikolić, Sportskog saveza Ćićevca Saša Mitić, Saveza sportova Aleksandrovac Vladica Pribanović i Sportskog saveza Trstenik Vladimir Savić i Milan Đurić.

