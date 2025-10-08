Ostali sportovi

MANDIĆ JURI NOVI TROFEJ: Vaterpolisti Ferencvaroša i Pro Reka večeras će se u Budimpešti sastati u finalu Superkupa

Slobodan Krstović

08. 10. 2025. u 10:57

U BUDIMPEŠTI će se večeras (20.00) u finalu Superkupa sastativaterpolisti Ferencvaroša (Dušan Mandić) i Pro Reka. Mađari su laneosvojili Ligu šampiona, pošto su u finalu bili bolji od Novog Beograda, aItalijani Evrokup, nakon što su u dve finalne utakmice nadigraliRadnički.

Foto: Profimedia

Ekipa Dušana Mandića je i prošle godine osvojila Superkupa i pokušaće da na svom bazenu sačuva trofej protiv Reka, koji ponovo ima moćan tim. Inače, Ferencvaroš je ove sezone već odbrani Kup Mađarske.

