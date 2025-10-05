NASTUPILO 1.000 UČESNIKA IZ OSAM ZEMALJA : U Novom Sadu održan 21. Međunarodni karate turnir „Kup prijateljstva“

NA „Kupu prijateljstva“, 21. po redu međunarodnom karate turniru, juče je u maloj sali „Spens-a“ u organizaciji novosadskog karate kluba „Mavaši“, učestvovalo više od 1.000 takmičara iz osam evropskih zemalja.

Pres služba grada

Tatjana Medved, članica Gradskog veća za sport i omladinu, koja je otvorila manifestaciju, naglasila je da taj turnir predstavlja jedan od najmasovnijih sportskih događaja koji se održava u Novom Sadu.

-„Kup prijateljstva“ već više od dve decenije okuplja karatiste različitih generacija podstičući razvoj borilačkog sporta i mlade da se aktivno bave fizičkom aktivnošću. Pored takmičarskog aspekta, ima izuzetan značaj i u promociji kulture, prijateljstva i razumevanja među mladima iz različitih zemalja. Upravo kroz ovakve manifestacije Novi Sad je pokazao da je grad koji neguje sportski duh i pruža podršku mladim talentima, ali i grad koji se prepoznaje na sportskoj mapi Evrope, što je doprinelo osvajajnju laskave titule „Evropski grad sporta 2026.“ – rekla je Tatjana Medved i naglasila da će Novi Sad nastaviti da ulaže u sportsku infrastrukturu, uz podršku razvoja školskog, rekreativnog i profesionalnog sporta i zdrave stilove života.

Pres služba grada Učesnici na svečanom otvaranju







