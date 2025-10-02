KO ČISTI PRIRODU, ČISTI I DUŠU: Akcija PSK "Pobeda", minulog vikenda na Rajcu, obeležila Međunarodni dan pešačenja i Dan čistih planina

PROŠLOG vikenda, širom Srbije, u prirodi je hodalo 13.000 ljudi, obeležavajući Međunarodni dan pešačenja, u organizaciji Planinarskog saveza Srbije, a domaćin centralne manifestacije na Rajcu, bio je PSK Pobeda.

PSK PObeda, M.Medigović, D. Opačić

Ova smotra "ukrstila" se sa tradicionalim, 23. Danom čistih planina, koji u svom Domu "Čika Duško Jovanović", krajem septembra, organizuje ovaj beogradski planinarsko-sportski klub, najbrojniji u zemlji, sa svojih 2.500 članova.

- To je velika, masovna i veoma složena manifestacija, značajna posebno za naš klub - kaže za "Novosti" Milan Lončar, predsednik PSK Pobeda. - Tada obustavljamo sve druge aktivnosti i sve naše strukture posvećuju se pripremama takmičenja i planinarenja na Rajcu. Ali, Dan čistih planina nije samo sportska planinarska smotra, već uključuje i razvoj svesti o ekologiji i zdravlju. Naime, tada i doslovno organizujemo čišćenje planine. Svi, planinari - pešaci, na startu dobijaju rukavice i džakove, i na stazama kojima se kreću skupljaju smeće. Tokom tog čišćenja nekada se nakupi i pun kamion različitog otpada. Ove godine, ka Domu na Rajcu, pešačilo se iz sedam pravaca, a organizovana je i jedna kružna tura.

Trke u prirodi - PLANINARSKI treking je jedno od takmičenja pod pokroviteljstvom Planinarskog saveza Srbije i okuplja, kako planinare koji uživaju u savladavanju dužih trasa, tako i trkače sa asfalta, koji žele da se okušaju u prirodi - kaže vodič Pobede Mirko Smolić, koji je bio koordinator 6. kola treking lige održane na Rajcu. - Prosečno, u ovim trkama učestvuje između 200 i 500 takmičara. Na Rajcu ih je trčalo oko 250. Imali smo dobre vremenske uslove, i što je značajno - dobro pripremljenu stazu. Ono na čemu insistiramo je dobra markacija, sa usmeravajućim oznakama. Pripreme za treking takmičenja pomažu da se dobro održavaju planinarske staze, što je posle važno i korisno i za ostale planinare.

Planinarski savez Srbije, prema rečima sagovornika, Dan čistih planina proglasio je manifestacijom od posebnog značaja.

- Ovakve akcije mnogo znače za omasovljavanje planinarenja, pre svega kada je u pitanju edukacija - nastavlja Lončar, jedan od najiskusnijih planinarskih vodiča, ne samo u Pobedi. - Planinarenje je posebna vrsta sporta i rekreacije, pre svega kada je reč o očuvanju zdravlja, ali i pogleda na život i svet, jer podrazumeva solidarnost, druženje. Planinari su ljudi koji su uvek spremni da podele ono što imaju. Nisu sebični, zahtevni, razmaženi. Struktura ljudi koja se bavi ovim sportom u najvećoj meri je takva. To su ljudi koji vole da borave u prirodi i imaju svest o njenom očuvanju. Planinarstvo je možda i poslednje mesto gde još postoji taj volonterski rad. Jer, planinari bez nadoknade odvajaju svoje slobodno vreme da urade nešto za opšte dobro zajednice, kluba...

A na pitanje, koliko su ostale srpske planine čiste, i koliko im je potrebno "veliko spremanje", poput ovog na Rajcu, Lončar odgovara:

- Nisam zadovoljan načinom na koji čuvamo planine. Naš narod ima neke loše običaje, pa na turama koje vodim, često zaključim, da se mnogo i neprimereno otpada odlaže u prirodi. Svašta tu može da se vidi, i stari šporeti i frižideri... A "najpopularnije" mesto za prljanje su potoci.

S druge strane, smatra sagovornik, Srbija ima veliki potencijal za razvoj planinarenja, jer je reljefno izvanredna:

- Naše planine su sjane ne samo za rekreativni, već i za takmičarski deo ovog sporta. Divna nam je zemlja, i u lepoti ne zaostajemo ni za jednom drugom u Evropi, ali kada je u pitanju infrastruktura i čistoća, tu već dosta kaskamo. Ne postoje pristupni putevi, staze u prirodi nisu održavane, niti su obeležena atraktivna mesta, poput vidikovca. Za to ne treba izdvojiti velika sredstva, već više volonterskog rada i pomoći lokalne zajednice. Naravno, i pomoć države je neophodna.

Takmičenja u svim diciplinama U JEDNOM od najmasovnijih događaja u planinarskom kalendaru, ukupno je učestvovalo oko 1.000 ljudi, iz čak 47 klubova širom Srbije. Od toga podmladak je činilo 200 pionira i juniora. Tradicionano došli su i gosti iz slovenačkog Pohodiničkog društva Novo Mesto. Pored planinarenja, odnosno hodanja u prirodi, takmičilo se u gotovo svim disciplinama - penjanje u prirodnoj steni, planinski biciklizam, juniorska planinska trka, nadvlačenje konopca, treking (mala staza 17, srednja 26 i velika 35 kilometara), kao i u orijentiringu, dok je nadmetanje u planinskoj orijentaciji zakazano za sledeći vikend. Dodeljene su 62 medalje. Učešće u juniorskim discilinama donosilo je bodove za prestižnu nagradu "Trofej Beograda" u planinarstvu, koja će biti dodeljena 4. oktobra, po završetku 5. kola lige u planinarskoj orijentaciji.

Stvaranjem tih uslova i planinarstvo bi moglo da se omasovi, jer smo i tu u zaostatku za zemljama u okruženju, dodaje sagovornik.

- Recimo u Sloveniji, koja ima samo dva miliona stanovnika, a postoji 50.000 članova planinarskih društava, u Hrvatskoj 40.000, a mi imamo između 20.000 i 21.000, uprkos značajnom potencijalu koji bi mogao da se isskoristi u budućnosti - zaključuje Lončar, koji veruje da će odluka da se u škole uvede planinarenje kao izborni predmet, uticati na polularizaciju ovog sporta. - Pored planinarenja, Pobeda forsira i takmičarske discipline, i to one koje su pre svega zanimljive deci i mladima. Cilj nam je da ih i u budućnosti još više razvijamo. Decu bi trebalo učiti zdravom načinu života, i što više vremena provoditi u prirodi, voditi računa o njoj, jer za to nije potrebno biti član nekog kluba. Čuvati svoju zemlju, jer nemamo rezervnu...