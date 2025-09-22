Ostali sportovi

MORAMO JOŠ DA RADIMO: Selektor Hose Ignasio Prades u prijateljskim mečevima sa Poljskom video na koje rukometašice može ozbiljno da računa

Slobodan Krstović

22. 09. 2025. u 14:39

SELEKTOR rukometašica Hose Ignasio Prades u dvomeču sa Poljskom mogao da je vidi koliko koja devojka u ovom trenutku može da pruži. Naše dame su u prvom, zvaničnom, meču izgubile sa 30:26 (11:16), ali su zato u drugom, iza zatvorenih vrata slavile sa 28:25 (13:15).

МОРАМО ЈОШ ДА РАДИМО: Селектор Хосе Игнасио Прадес у пријатељским мечевима са Пољском видео на које рукометашице може озбиљно да рачуна

FOTO: Rukometni Savez Srbije

U prvom duelu Srpkinje su blistale u prvom delu (16:11), ali su pale u nastavku, jer je Prades pružio šansu svim devojkama. U drugom su oba trenera probali određene varijante, naše su igrale bez Jovane Jovović, ali je zato dominirala Jovana Skrobić sa 11 golova pa su na kraju naše bile uspešnije.

- Ne mogu da budem u potpunosti zadovoljan, ali kao što sam i rekao pre puta cilj je bio da probamo sve igračice, koje su bile na klupi. Želeo sam dosta da rotiram i šansu pružim svima, kako bih imao jasniju sliku na koga mogu da računam - naglasio je za RSS Prades.

Ono što je sve ohrabrilo bila je izvanredna igra naših devojaka u prvom poluvremenu prvog meča...

-Bilo je zaista sjajno, gotovo savršeno. U nastavku smo imali mali pad, dosta grešaka, čini mi se 11, tako da smo drugo poluvreme izgubili - primećuje selektor Srbije

U drugoj utakmici naša selekcija je, i pored pobede, dosta oscilirala

-Bilo je segmenata koji su bili odlični, ali i onih na kojima moramo da radimo u budućnosti. Čeka nas dosta posla, ali ja sam zaista veliki optimista - podvlači Prades.

