PROVERE SA POLJAKINJAMA: Naše najbolje rukometašice u subotu i nedelju u Gnieznom odmeriće snaga se veoma dobrom selekcijom

Slobodan Krstović

19. 09. 2025. u 12:07

NOVI selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Španac Hose Ignjacio Prades imaće priliku da posle nekoliko dana rada u subotu (18.00, pred publikom) i u nedelju (14.00, iza zatvorenih vrata) u Gnieznom protiv Poljske proveri mogućnosti naših devojaka. Sa selekcijom nisu otputovale najiskusnije Dragana Cvijić i Katarina Krpež Šlezak.

ПРОВЕРЕ СА ПОЉАКИЊАМА: Наше најбоље рукометашице у суботу и недељу у Гниезном одмериће снага се веома добром селекцијом

FOTO: M. Vukadinović

- Radili smo na upoznavanju, a moram da proverim što veći broj igračica kako bih odabrao najbolje. Očekuju nas odlične provere sa Poljskom, koja je protivnik po meri. Reč je o veoma dobroj reprezentaciji i mislim da će nam dueli doći u pravom trenutku kako bismo proverili sve raspoložive igračice - kaže za sajt RSS selektor Hose Injacio Prades.

