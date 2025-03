"NAJBRŽI BOKSER KOGA SAM VIDEO": Britanac progovorio o Gvozdenom Majku

Pol Dempsi, britanski novinar i komentator, rekao je da je Majk Tajson najprecenjeniji bokser svih vremena.

Kada god se spomene priča o najboljim bokserima svih vremena, momentalno se čuju imena poput Muhameda Alija, Džoa Frejžera, Džeka Dempsija, Džordža Formana, Marvina Heglera, Šugar Reja Lenarda. I naravno, jedan od najpopularnijih svih vremena, Majk Tajson.

Kada se uzme u obzir Tajsonov "surovi, uličarski" stil i način na koji je rušio protivnike, to ne treba nikoga ni čuditi, ali ne misle svi tako.

Poznati britanski boks komentator, Pol Dempsi, rekao je da je Majk Tajson precenjen bokser, a za to je dao i argumente.

- Za mene je Majk Tajson najprecenjeniji bokser svih vremena. Razlog zbog kog to govorim su ljudi koji su bili uz njega kada je tek krenuo da boksuje. Rekli su da je još u to vreme imao velikih problema sa temperamentom. Ne želim da preispitujem njegov talenat, on je definitivno najbrži bokser koga sam ikada video. Ali, kada je u pitanju istorijat, mislim da je definitivno precenjen - rekao je Dempsi.

