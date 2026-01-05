OGLASILA SE KK CRVENA ZVEZDA: Važna poruka za navijače pred meč sa Valensijom

KK Crvena zvezda izdala je saopštenje za javnost, te obaveštavaju navijače u vezi sa ulaskom u "Pionir" za naredni meč u Evroligi koji crveno-beli igraju protiv Valensije.

Screenshot / Telegram / Delije

Zvezda će tim iz Španije ugostiti u utorak od 20.00 časova, u okviru 20. kola Evrolige.

"KK Crvena Zvezda obaveštava javnost da je prijavljivanje vlasnika sezonskih karata okončano u nedelju u 23.59 časova kao i da će kapacitet dvorane 'Aleksandar Nikolić' (8.000 - prijavljeno 7896 vlasnika sezonskih karata) biti dovoljan da primi sve evidentirane sezonske karte u utorak uveče kada se igra utakmica 20. kola Evrolige Crvena zvezda – Valensija", piše u saopštenju Zvezde.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu