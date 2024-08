POZNATI TRENER OTKRIO: Ovo je razlog zbog kog je Đoković osvojio zlato na Olimpijskim igrama

Poznati teniski trener Patrik Muratoglu dao je svoje viđenje kako je i zašto Novak Đoković došao do olimpijskog zlata.

Rekao je iskusni stručnjak da je Đoković izvesno pronašao motivaciju u tome što nakon rivalstva sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, sada ima rivalstvo sa Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom.

- Siner je počeo da igra sjajno, Alkaraz takođe. Mislim da je to dirnulo njegov ego i vratio se snažniji i konačno osvojio titulu za kojom je jurio celu svoju karijeru, a to je bila zlatna medalja na Olimpijskim igrama. Pa šta će se dogoditi sada u budućnosti? U odličnoj je formi, igra neverovatan tenis. On je spreman da se takmiči mislim još dve, tri, četiri godine na najvišem nivou. Ali trebalo mu je ovo takmičenje između njega i Rodžera i Rafe da bude najveći. Sada ga guraju Karlos i Janik, oni mogu da ga dobiju, da oseća da mu je ego dodirnut i da želi da pokaže da je i dalje sjajan - rekao je Muratoglu.

Đoković je nakon ovog turnira odlučio da se odmori, a očekuje se da će nastupiti na Ju-Es openu.

