MEGA UBEDLJIVA U PODGORICI: Budućnost poklekla u ABA ligi

Košarkaši Mege poraženi su večeras u Podgorici od ekipe Budućnosti rezultatom 100:82 (31:19, 22:19, 22:20, 25:24) u meču 12. kola grupe B ABA lige.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Najefikasniji u ekipi Mege bili su Bogoljub Marković i Savo Drezgić sa po 14 postignutih poena.

Asim Đulović je ubacio 11 poena, dok su Kajrel Luk i Abdramane Sibi postigli po 10.

U redovima Budućnosti istakao se Aksel Butej sa 20 poena, dok je Rašid Sulajmon postigao 19.

Nikola Tanasković ubacio je 13 poena, Flečer Megi 12, a Đorđije Jovanović 11 poena.

Budućnost se nalazi na drugom mestu na tabeli grupe B ABA lige sa devet pobeda i dva poraza, a Mega je na sedmoj poziciji sa učinkom 3-8.

Mega će u sledećem kolu, 5. januara, dočekati Beč, dok je Budućnost slobodna.

