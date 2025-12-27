Tip fudbal

SPEKTAKL U LONDONU: Razigrana Vila napada sam vrh tabele i dolazi po čitav plen na "Stamford bridž"

В.М.

27. 12. 2025. u 07:30

SUBOTNjI program Premijer lige zatvara derbi 18. kola u kojem će Čelsi na "Stamford bridžu" pokušati da prekine seriju Aston Vile od čak deset uzastopnih pobeda u svim takmičenjima i ostane u trci za sam vrh Premijer lige (13.30).

СПЕКТАКЛ У ЛОНДОНУ: Разиграна Вила напада сам врх табеле и долази по читав плен на Стамфорд бриџ

FOTO: Tanjug/AP

Ekipa Enca Mareske dočekuje ovaj meč u osetljivom trenutku sezone. Plavci su početkom decembra bili treći na tabeli, ali su u naredna četiri kola osvojili svega pet bodova i dozvolili direktnim konkurentima da im pobegnu.

Trenutno zaostaju sedam bodova za trećeplasiranom Aston Vilom, a nakon jučerašnjeg trijumfa Junajteda pali su izvan top četiri, odnosno pozicija koje vode u Ligu šampiona.

Iako forma u gostima nije blistava, Čelsi je na "Stamford bridžu“ znatno sigurniji.

Pobede nad Vulvsima (3:0) i Evertonom (2:0) bez primljenog gola ulile su samopouzdanje, mada porazi od Brajtona i Sanderlenda pokazuju da ni domaći teren nije garancija.

Povratak Kola Palmera u startnu postavu donosi kreativnost koja je nedostajala, a Mareska ponovo ima većinu igrača na raspolaganju, što omogućava taktičke varijacije sa Džejmsom i Kaisedom u sredini terena.

S druge strane, Aston Vila deluje kao jedan od najopasnijih timova lige. Posle slabog starta sezone, tim Unaja Emerija je eksplodirao, 11 pobeda u poslednjih 12 ligaških mečeva dovelo ih je u sam vrh tabele i u realnu borbu za titulu.

Posebno ohrabruje samopouzdanje na gostovanjima u Londonu, gde su u poslednje tri sezone dva puta slavili protiv Čelsija bez primljenog gola.

Vila igra zrelo, strpljivo i smrtonosno u tranziciji, a forma Morgana Rodžersa, koji je u prethodna dva kola dao po dva gola, dodatno podiže pretnju po odbranu domaćina.

Trebali bi da gledamo sjajan meč i jasno je da će Čelsi morati da odigra takmičarski najzreliji meč u sezoni ako želi da zaustavi Vilin nalet.

Pobednika je teško prognozirati, oba tima mogu odigrati odlično, tako da se opredeljujemo za golove pošto su napadi i jedni i drugih više puta ove sezone pokazali da mogu biti i te kako potentni.

