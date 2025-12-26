U MANIRU SVETSKE ELITE: Održano merenje za "kraljice ringa", pro boks revije (FOTO)
Održano zvanično merenje prve ženske Balkan Boxing revije, Sara i drugarice najavile žestoke borbe kraj Drine
One su Kraljice ringa, neumoljive i neodoljive heroine srpske plemenite veštine. Nova Godina kuca na vratima, vreme paznika i poklona, ali za srpske boks reprezentativke, osvajačice brojnih međunarodnih medalja radna godina još uvek teče i to u punoj snazi.
Prva ženska Balkan Boxing revija je profi boks spektakl u kome će u subotu 27. decembra 2025. sa početkom od 19:00 časova u Sportsko-rekreativnom centru Zvornik svu snagu, raskpšni talenat, hrabost, kvalitet i gen šampiona demonstrirati motivisane i nadahunte reprezentativke Srbije: Sara Ćirković, Anastasija Bošković, Natalija Šadrina i Kristina Kuluhova.
Onako kako to rade veliki profesionalnci i veliki šampioni, jer one to zaista jesu, srpske šampionke su dan pre ulaska u ring ostetile eho hale u Zvorniku kroz zvanično merenje ove profi boks revije, gde je vaga potvrdila tačnost i dala odobrenje za priču koja sledi, a to su borbe.
Veliki broj okupljenih ljubitelja plemenite veštine mogao je na licu mesta da se uveri u spremnost akterki šeste po redu profi boks manifestacije Balkan Boxinga u 2025.
Prva zvezda ovog spetakla je naša najtrofejnija bokserka Sara Ćirković, IBA Pro svetska šampionka, aktuelna seniorska i mlađeseniorska prvakinja Evrope u olimpijskom stilu boksa koja će u trećem profesionalnom izazovu, u meču večeri bantam kategorije (do 53,524 kg), ugovorenom u šest rundi boksovaće protiv Sajde Milice Moskero Kueste (10-6-1, 7 KO) iz Paname.
U profi noći pod imenom "Queens of the Ring" (Kraljice ringa) prva će u ring izaći Kuluhova i odmeriti snage sa ruskinjom Julijom Kutsenkom, sledi okršaj Šadrine i ruskinje Gulnare Karimzhanove i pre glave borbe večeri Boškovićeva će rukavice ukrstiti sa predstavnicom BiH Dajanom Raković. Srpske rerezentativke Natalija Šadrina i Kristina Kuluhova boriće se u kategoriji Lightweight (135 lbs, 61.2 kg, 9 st 9 lbs), Anastasija Bošković u Welterweight (147 lbs, 66.7 kg, 10½ st).
Ceremonijal koji se održava dan pre meča, zvanično merenje je važan ritual koji ne samo da potvrđuje težinu, već postavlja ton i ambijent za predstojeće mečeve, pokazujući profesionalnost i posvećenost naših i gostujućih bokserki.
- Vreme je za izlazak na profi boks scenu u mom rodnom gradu. Vreme je za meč za koji verujem da će biti moj pečat šampiona za moj grad, moj narod, moje Republiku Srpsku i Srbiju. Daću sve od sebe da bude žestoko, da bude nazaboravno, meč za anale i istoriju – rekla je Ćirkovićeva nakon zvaničnog merenja.
