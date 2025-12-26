ANA UZ NIKOLU: Odbojkaški savez Srbije na novogodišnjem kotktelu nagradu najperspektivnije igrače i trenere

ANA Mihajlović, primačica Uba i Nikola Brborić, primač Vojvodine najperspetkivniji su igrači u Odbojkaškom savezu Srbije. Za najbolje trenere proglašeni su strateg odbojkaša Radničkog Aleksa Brđović i kormilar odbojkašica Železničara Ratko Pavličević. Oni su nagrade dobili na tradicionalnom Novogodišnjem koktelu trofejne organizacije.

CEV (ilustracija)

Mihajlovićeva je pažnju na sebe skrenula partijama u domaćim takmičenjima, a Brborić u seniorskoj reprezentaciji Srbiji. Kod stručnjaka nije bilo dileme jer je Brđović sa Kragujevčanima osvojio ove godine sva tri trofeja, Kup, prvenstvo i Superkup, a Pavličević sa Lajkovčankama titulu prvaka. Sin legendarnoh Dejana Brđovića je svojvremeno bio proglašen za najperspektivnjeg igrača, dok je trofejni Pavlićević peti pun najbolji trener.

Goste su pozdravili presednik OSS Đula Mešter i ministar sporta, legendarni trener Zoran Gajić. Obojica su primetili da su selektori ženske i muške selekcije Zoran Terzić i George Krecu na dobrom putu da stvore opet jake selekcije.

Ipak, najvažnije da su radovi na Nacionalnom odbojkaškom centru pri kraju i da odbojkaška zajednica očekuje da se na proleće useli u svoj novi dom.