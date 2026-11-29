Micić i Smailagić posle Italije: „Ovu utakmicu smo spremali kao da je poslednja“
Svako je iskoristio minute na najbolji način. Danas je fokus bio samo na pobedi, istakao je plej Hapoela.
Košarkaši Srbije napravili su važan korak ka plasmanu na Mundobasket 2027. godine u Kataru, a Vasilije Micić i Alen Smailagić posle ubedljivog trijumfa nad Italijom istakli su timsku energiju, zajedništvo i ozbiljan pristup kao ključne faktore pobede od 102:76.
Micić se ponovo našao u dresu reprezentacije, a posle utakmice posebno je izdvojio odnos igrača prema obavezama i način na koji su pristupili duelu.
- Za neke je dva dana, neki su duže vreme tu. Mislim da je energija bila dobra, pozitivno od stručnog štaba. Svi su pokazali jednu skromnost i želju, mislim da je to bio glavni razlog. Želja i ozbiljnost. Ovu utakmicu smo spremali kao da je zadnja.
Srpski košarkaš osvrnuo se i na ranije duele sa Italijanima, koji su tradicionalno predstavljali težak izazov za nacionalni tim.
- Mi smo i prethodnu dobili, pa smo razbili tu karmu. Jeste drugačiji osećaj za reprezentaciju, meni pogotovo, kao da prvi put debitujem u dresu. Svi smo imali zrelost, svako je iskoristio minute na najbolji način. Danas je fokus bio samo na pobedi.
Plej Hapoela je naglasio i da ekipa ne razmišlja o završenom poslu, već da je najvažnije da se u februarskom prozoru ponovo okupi u istom sastavu i završi započeto.
- Ja ni ne znam kako stoji tabela. Drago mi je da smo se svi odazvali, da se gradi ta neka timska energija, i dalje smo gladni uspeha i rezultata, tako da se nadam da ćemo svi biti tu u februaru i odraditi posao kako treba.
Svoje utiske izneo je i Alen Smailagić, koji je priznao da mu početak utakmice nije bio najbolji, ali da je uz podršku saigrača uspeo da podigne nivo igre.
- Malo sam slabije krenuo, ali je to došlo na svoje, zato što sam imao saigrače koji su mi pomogli da ostanem stabilan i da budem na nivou - rekao je košarkaš Galatasaraja.
Smailagić je objasnio i zbog čega promena u sastavu tokom kratkog perioda između dve utakmice nije predstavljala problem za reprezentaciju.
- Mi se svi znamo već godinama, družimo se, tako da je to lagano kad ima hemije.
Srbija se posle pobede nad Italijom nalazi na drugom mestu grupe J sa učinkom 7-3. Turska je prva sa 9-1 i već je obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo, dok Italija i Litvanija imaju po šest pobeda i četiri poraza. Island je na 4-6, a Bosna i Hercegovina na 3-7.
Orlovima su do kraja kvalifikacija ostala još dva meča. Srbija će 26. februara gostovati Islandu, a 1. marta dočekati Litvaniju. Za matematičku potvrdu plasmana na Mundobasket potrebna joj je još jedna pobeda.
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