Svako je iskoristio minute na najbolji način. Danas je fokus bio samo na pobedi, istakao je plej Hapoela.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/bs

Košarkaši Srbije napravili su važan korak ka plasmanu na Mundobasket 2027. godine u Kataru, a Vasilije Micić i Alen Smailagić posle ubedljivog trijumfa nad Italijom istakli su timsku energiju, zajedništvo i ozbiljan pristup kao ključne faktore pobede od 102:76.

Micić se ponovo našao u dresu reprezentacije, a posle utakmice posebno je izdvojio odnos igrača prema obavezama i način na koji su pristupili duelu.

- Za neke je dva dana, neki su duže vreme tu. Mislim da je energija bila dobra, pozitivno od stručnog štaba. Svi su pokazali jednu skromnost i želju, mislim da je to bio glavni razlog. Želja i ozbiljnost. Ovu utakmicu smo spremali kao da je zadnja.

Srpski košarkaš osvrnuo se i na ranije duele sa Italijanima, koji su tradicionalno predstavljali težak izazov za nacionalni tim.

- Mi smo i prethodnu dobili, pa smo razbili tu karmu. Jeste drugačiji osećaj za reprezentaciju, meni pogotovo, kao da prvi put debitujem u dresu. Svi smo imali zrelost, svako je iskoristio minute na najbolji način. Danas je fokus bio samo na pobedi.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Plej Hapoela je naglasio i da ekipa ne razmišlja o završenom poslu, već da je najvažnije da se u februarskom prozoru ponovo okupi u istom sastavu i završi započeto.

- Ja ni ne znam kako stoji tabela. Drago mi je da smo se svi odazvali, da se gradi ta neka timska energija, i dalje smo gladni uspeha i rezultata, tako da se nadam da ćemo svi biti tu u februaru i odraditi posao kako treba.

Svoje utiske izneo je i Alen Smailagić, koji je priznao da mu početak utakmice nije bio najbolji, ali da je uz podršku saigrača uspeo da podigne nivo igre.

- Malo sam slabije krenuo, ali je to došlo na svoje, zato što sam imao saigrače koji su mi pomogli da ostanem stabilan i da budem na nivou - rekao je košarkaš Galatasaraja.

Smailagić je objasnio i zbog čega promena u sastavu tokom kratkog perioda između dve utakmice nije predstavljala problem za reprezentaciju.

- Mi se svi znamo već godinama, družimo se, tako da je to lagano kad ima hemije.

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Srbija se posle pobede nad Italijom nalazi na drugom mestu grupe J sa učinkom 7-3. Turska je prva sa 9-1 i već je obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo, dok Italija i Litvanija imaju po šest pobeda i četiri poraza. Island je na 4-6, a Bosna i Hercegovina na 3-7.

Orlovima su do kraja kvalifikacija ostala još dva meča. Srbija će 26. februara gostovati Islandu, a 1. marta dočekati Litvaniju. Za matematičku potvrdu plasmana na Mundobasket potrebna joj je još jedna pobeda.

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