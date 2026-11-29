Premijer liga: Bornmut i Petrović nastavljaju da gaze, NJukasl se provukao (VIDEO)
Odlična partija Medisona za Totenhem, Hal siti ne staje...
Fenomenalna serija fudbalera Bornmuta u Premijer ligi je nastavljena i nakon 12. kola, pošto je u gostima savladan Fulam sa 2:1. Ekipa našeg golmana Đorđa Petrovića (27) ostvarila je šesti uzastopni trijumf u domaćem prvenstvu, odnosno čak 11 računajući sva takmičenja.
I ovog puta je među stativama stajao srpski reprezentativac i bio jedan od najbolje ocenjenih u svom sastavu. Tri boda na "Krejven Kotidžu" obezbedili su strelci Tavernije i Klajvert, dok je počasni pogodak za domaće dao Rodrigo Muniz i to iz penala. Tako su popularne "trešnjice" sada pete na tabeli, ali sa samo bodom manje u odnosu na Liverpul, Brajton i Mančester siti.
Seriju poraza prekinuo je Njukasl na teškom gostovanju protiv Brajtona, a čovek odluke bio je Barns u osmom minutu sa bele tačke. Sa odličnim rezultatima ove sezone nastavio je i Hal siti, a nova žrtva bio je Kristal palas (3:2) na "Selhurts parku".
Na strani je uspešan bio i Totenhem, koji je definitivno pronašao pravu formu u poslednje vreme, jer na šest mečeva ima čak pet trijumfa. Sada je pao Sanderlend, koji je već u 12. minutu ostao sa igračem manje na terenu zbog isključenja Menije. To su "pevci" znali da iskoriste i preko dvostrukog strelca Medisona nastave proboj ka gornjem delu tabele.
Rezultati 12. kola: Brajton - Njukasl 0:1, Kristal palas - Hal 2:3, Fulam - Bornmut 1:2, Sanderlend - Totenhem 0:2, Everton - Liverpul 1:1, Ipsvič - Aston Vila 2:2, Lids - Koventri 3:0, Mančester junajted - Brentford 0:4, Notingem forest - Čelsi 3:2.
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