GRAĐANI su se i danas u velikom broju okupili ispred Palate pravde u Beogradu, kako bi iskazali protivljenje političkom progonu i pritvaranju političkih neistomišljenika.

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- Još ima ko da čuje ovaj narod. Još ima ko da se bori. Živela Srbija - rekao je Vukša Dragović.

Kako je ranije najavio član SNS Vukša Dragović, protesti će se održavati svakog dana u terminu od 17 do 19 časova, sve dok, prema zahtevima građana, politički zatvorenici ne budu pušteni na slobodu.