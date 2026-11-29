GRAĐANI SU SE I DANAS OKUPILI ISPRED PALATE PRAVDE Dragović: "Protesti svakog dana dok se ne puste politički zatvorenici"
GRAĐANI su se i danas u velikom broju okupili ispred Palate pravde u Beogradu, kako bi iskazali protivljenje političkom progonu i pritvaranju političkih neistomišljenika.
- Još ima ko da čuje ovaj narod. Još ima ko da se bori. Živela Srbija - rekao je Vukša Dragović.
Kako je ranije najavio član SNS Vukša Dragović, protesti će se održavati svakog dana u terminu od 17 do 19 časova, sve dok, prema zahtevima građana, politički zatvorenici ne budu pušteni na slobodu.
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