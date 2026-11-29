Naredni meč u kvalifikacijama izabranici Dušana Alimpijevića igraju na Islandu 26. februara.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se na korak od plasmana na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru, pošto joj je posle ubedljive pobede nad Italijom u Beogradu potrebna još jedna pobeda u preostala dva kola kvalifikacija.

Izabranici Dušana Alimpijevića savladali su Italiju sa 102:76 pred punim tribinama „Pionira“ i tako se vratili na pobednički put nakon poraza od Litvanije u gostima. Srbija je od početka kontrolisala utakmicu i nijednog trenutka nije dozvolila rivalu da ugrozi trijumf.

Orlovi sada imaju skor 7-3 i nalaze se na drugom mestu grupe J, iza Turske, koja je sa učinkom 9-1 već obezbedila plasman na Mundobasket. Italija i Litvanija imaju po šest pobeda i četiri poraza, Island je na 4-6, dok je Bosna i Hercegovina poslednja sa 3-7.

Na Svetsko prvenstvo plasiraće se tri najbolje reprezentacije iz grupe, a pošto je Turska već osigurala jednu od tih pozicija, Srbija se nalazi u borbi za preostala dva mesta.

Računica je jasna: Srbiji je potrebna još jedna pobeda kako bi i matematički obezbedila kartu za Katar. Do kraja kvalifikacija ostala su još dva susreta, a Orlovi će 26. februara gostovati Islandu, dok će 1. marta dočekati Litvaniju.

Postoji i mogućnost da se na kraju formira krug u kojem bi Srbija, Litvanija i Italija imale po dve pobede i dva poraza u međusobnim duelima. U tom slučaju plasman bi odlučivala koš-razlika iz utakmica između te tri selekcije.

Srbija je trenutno u tom obračunu na +13, Litvanija na +17, a Italija na -34. Prema toj računici, Orlovi bi mogli da ostanu bez Mundobasketa samo u slučaju izuzetno ubedljivog poraza od Litvanije u Beogradu.

Ipak, postoji i jednostavniji put do plasmana. Ukoliko Italija izgubi svoj meč u istom terminu, Srbija će obezbediti mesto na Svetskom prvenstvu bez obzira na ostale rezultate.

U ostalim utakmicama ovog kola Turska je u Istanbulu savladala Island sa 101:83, dok je Litvanija u Sarajevu bila bolja od Bosne i Hercegovine rezultatom 85:73.

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