SLATKI ZALOGAJI ZA MEDENE MALIŠANE 37. "Naj-torta": Preko sto učesnika, sve kreacije pobedile, najlepša je ipak - "Feniks"
ŠARENILO boja, lepota u oku, miris slatkiša, očarali su prisutne u holu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine i Prihvatilišta za urgentnu zaštitu zlostavljane dece na Voždovcu, gde je 37. put zaredom, juče održana tradicionalna humanitarna akcija "Večernjih novosti" pod nazivom "Naj-torte".
Trud i rad veštih domaćica i poslastičara pretvorila su njihove torte u prava remek-dela. Dvorci, kuce i mace, lopte, junaci iz bajki od čokolade, šlaga, marcipana i fondana oduševili su sve prisutne, a naročito one najmlađe, koji su nestrpljivo čekali da ih i probaju.
I dok je trajao oficijelni deo proslave, neki od mališana nisu izdržali, pa su gurnuli prstić u neki od izloženih dela ili prosto, "drpnuli" koju od figurica.
Dečaci su bili fascinirani uglavnom tortama u obliku fudbalske lopte i "Patrolnim šapicama", dok su devojčice više interesovali dvorci, princeze, "Miša i meda", Mini i Miki Maus.
- Meni je najlepša torta crveno-bela fudbalska lopta - rekao je osmogodišnji Adem, dok nam je u jednoj ruci pokazivao amblem svog omiljenog kluba Crvena zvezda, a drugom, krišom, umočio prstić u šlag.
Nešto starija devojčica iz Centra - Sara, kaže da se njoj i većini drugarica najviše dopala "Zimska idila", čiji je tvorac Slađana Mihajlović iz okoline Smedereva.
- Dugo godina učestvujem u ovoj manifestaciji i zaista, torte koje idu deci pravim iz zadovoljstva. Od srca za mala srca - rekla nam je Slađana.
Ljubica Stefanović, koja je juče pred publikom pročitala jednu svoju pesmu namenjenu deci, već više od tri decenije sprema i donosi tortu na manifestaciju "Novosti".
- Sve dok mogu želim da učestvujem u ovakvim zbivanjima i pomažem deci. Ona su naša budućnost i treba da ih, što više, usrećujemo. Njihove ozarene okice i osmeh na licu kad vide sve ove torte, ništa ne može da zameni. Naš trud zanemarljiv je u odnosu na dečju sreću.
Prisutni su se divili izloženim remek-delima, među kojima je jedna bila i sa natpisom "Novosti", zatim torta "Beli anđeo" Milanke Jelisavac koja učestvuje više od 20 godina, kao i mnogim drugim u obliku telefona, malih mačića u čokoladnoj korpi, buketa, junaka iz crtaća...
Neki od najprivlačnijih radova stigli su i iz udruženja žena i malih poslastičarskih radionica iz unutrašnjosti koje godinama učestvuju u akciji naše Fondacije humanosti.
Tako su dve torte stigle i iz udruženja "Kola srpskih sestara" iz Lapova, a koje je u Beograd donela Suzana Janković:
- Svi ovde dolazimo puni ljubavi i sa željom da nekom donesemo radost. Najlepše je to što svako od nas želi da donira, a nagrada nije bitna. Na ovaj način mi želimo da poklonimo naša srca malim srcima.
Teško je juče bio izabrati, među oko 100 izlagača i onu, najlepšu tortu. Ove godine nije zvanično proglašena za najlepšu nijedna, nego su sve bile pobednici, jer je im je misija ista - humanost na delu.
Ipak, najveće hvale pobrala je torta sa nazivom "Feniks", čiji je tvorac Beograđanka Valentina Đorđević, inače višegodišnji učesnik manifestacije.
- Polaskana sam, ali najvažnije mi je da deci poklonim nešto što će ih usrećiti. Svaka moja torta iza sebe krije i poruku. Ovom u obliku ptice feniks sa raširenim krilima, sa dekoracijom u obliku gnezda i jaja u njemu, želim da poručim deci da se iz lošeg uvek rađa dobro i da ljubav pobeđuje sve!
Nakon degustacije, preostale torte su, kao i ranijih godina, uredno zapakovane i poslate na poklon mališanima iz 13 beogradskih domova za nezbrinutu decu - u Zvečansku, u Sremčicu i na Umku.
VRATIMO OSMEH DECI
MANIFESTACIJU "Naj-torte" juče je zvanično otvorio direktor ustanove u kojoj je ista održana, a koja trenutno, broji ukupno 60 dece različitiog uzrasta - u Domu "Jovan Jovanović Zmaj" nalazi se stalnih 43 korisnika, dok je njih 17 u prihvatilištu:
- Zahvaljujem se svim učesnicima takmičenja, a pre svega "Večernjim novostima" koje evo, već 37. godinu, održavaju ovu tradiciju. Svi zajedno, želimo da vratimo deci osmeh i da ih usrećimo i nadam se da će tako biti i u budućnosti i da ćemo nastaviti sa ovom akcijom - rekao je direktor Zoran Milačić.
DONATORI
MNOGOBROJNI sponzori omogućili su da akcija "Naj-torte" traje više od tri decenije. Među ovogodišnjim prijateljima manifestacije su Dr. Oetker, "Lora svit" i drugi.
- Hvala svim sponzorima, a pre svega učesnicima koji su, sa puno ljubavi i mašte, pripremili torte koje će zasladiti dečje osmehe i stomake - poručila je juče Divna Čanaćević, direktor Fondacije humanosti "Večernjih novosti". - To nam dokazuje da humanost ima najlepši ukus.
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