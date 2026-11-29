Za Crvenu zvezdu ovo je 19 titula ukupno.

Foto: JSS, Ivica Veselinov

Titula šampiona Superlige u džudou ostaje u Ljutice Bogdana. U velikom finalu u Sportskom centru Šumice Crvena zvezda je u duelu sa večitim rivalima odličnom ekipom Partizana slavila 3:1 čime je osvojila deveti trofej u nizu i 19 ukupno.

Ekipa u sastavu Danilo Magura, Matija Jeremić, Bajsangur Bagajev, Vukašin Sokić, Sos Hačatrjan, Mateja Stošić, Mihajlo Simin, Vasilije Grujičić, Milan Simin, Uroš Mačar, Miljan Radulj, Nemanja Majdov, Vidak Maljević, Lazar Ždrale pod stručnim vođstvom trenera Bojana Došena, Ljubiše Majdova, Davida Radulovića, Andrije Đurišića, Nemanje Nikolića i Šintaro Čihare još jednom je pokazala da je neprikosnovena na domaćem terenu.

- Za Crvenu zvezdu ovo je 19 titula ukupno, deveta u nizu koju smo odbranili, možda i najteža borba jer su se se svi naoštrili na nas, alii su momci pokazali zrelost i dostojanstveno odbranili boje Crvene zvezde. Čestitam ekipi i članovima Upravnog odbora i celom Stručnom štabu. Momci su imali predugačku sezonu, od osvajanja bodova za Olimpijske igre, do Prvenstva sveta i Evrope, ali su ipak izvukli maksimum i pokazali da su najbolji u državi rekao je Nikola Nikolić - sportski direktor DŽK Crvena zvezda.

Bojan Došen nekada Zvezdin kapiten sa najdužim stažom prvu sezonu kao trener crveno belih počeo je sa vicešampionskim zvanjem u Ligi šampiona i zlatom u Superligi Srbije.

- Put je bio trnovit kao I svake godine, uvek je teško jer treba prvo pobediti samog sebe, pa potom i ostale. Svi su dali maksimum i pokazali da su najbolji. Sjajan pokazatelj rada u klubu uz veliku podršku naše Uprave. Ova godina za nas je toliko duga i jedva čekamo da odmorimo I to će se desiti nakon Mastersa gde učestvuju tri naša takmičara a to je takmičenje za 24 najbolja na svetu.

Nemanja Majdov Zvezdin kapiten i najtrofejniji srpski džudista čestitao je svim Zvezdašima veliki uspeh.

- Momci su i ove godine vrhunski, sve mečeve smo juče i danas odradili bez greške, kao i finale protiv Partizana, kojem čestitamo na srebru. Ovo je veliki pritisak, ali izuzetan spektakl kao I svake godine. Čestitam svim članovima Zvezde, prvom timu, Upravi I predsedniku na poslu koji su uradili. Ponosan sam na ovaj tim I prezadovoljan kao kapiten - rekao je Nemanja Majdov.

Stevan Stojanović, trener ekipe Partizana.

- Prelepo iskustvo za nas i uspomene koje ćemo poneti sa još jedne Super lige i Ekipnog prvenstva Srbije. Prezadovoljan sam titulom koju je naš ženskim tim odbranio dok su muškarci poslednje tri godine dva finala i ovo godine smo drugi, 18 godina je prošlo od osvajanja titule prvaka Srbije. Moraće da se sačeka još malo da sazri ova mlada ekipa. SIguran sam da to vreme dolazi. Ono što nas raduje je naš kvalitet naših pojedinaca koji su zaista u kadetskim I juniorskim napravili vrhunske rezultate.

Kinezis iz Niša je klub koji je svake sezone u samom vrhu domaće džudo scene.

- Sjajan završetak nakon uspešne godine koju smo započeli osvajanjem tri seniorske titule i još šest bronzanih medalja čime smo bili jedna od najuspešnijih ekipa na pojedinačnom Prvenstvu Srbije. Uspešno smo odbranili boje Centralne Srbije, jer je ovo treća godina za redom da se nalazimo na postolju. Posebno nas raduje to što smo do medalje došli sa našim momcima i našim timom, ekipom koja zajedno prolazi kroz dobro i zlo. Posebno sam ponosan na celokupnu ekipu i sve ljude koji su sa nama - rekao je Nikola Milošević.

Marko Vukićević trener ODŽK Beograda istakao je da je zadovoljan ostvarenim rezultatom pobedom nad odličnim timom Radničkog.

- Utisci su sjajni bilo je jako euforično, imali smo teškog protivnika. Neke kategorije nam nisu odgovarale. Više smo priželjkivali Partizan iz Beograda, ali je žreb odradio svoje. Iz 2:0 uspeli smo da preokrenemo na 3:2. To je dodatno zadovoljstvo gde smo pri samoj ivici poraza uspeli da se dignemo i osvojimo bronzanu medalju - rekao je Marko Vukićević.



Borbe za bronzu:

ODŽK Beograd Radnički Beograd 3: 2, Proleter (Zrenjanin) -Kinezis (Niš) 2:3

Finale

Crvena zvezda - Partizan (Beograd) 3:1

+90 kg: Lazar Ždrale - Vuk Mandić 1:0

-66 kg: Matija Jeremić - Marko Jorgić 0:1

-73 kg: Bajsangur Bagajev - Vukašin Veličković 100:0

-81 kg: Mihajlo Simin - Ognjen Bojović 100:0

Osvajači medalja1.Crvena zvezda, 2. Partizan 3. Kinezis (Niš), 3. ODŽK Beograd