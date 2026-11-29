Ovaj sporazum predstavlja još jedan korak u nastojanjima ISF-a da prati savremene trendove, prepozna interesovanja novih generacija i otvori vrata različitim oblicima sportskog izražavanja.

Foto: SŠSS / S. Kostić

Međunarodna školska sportska federacija (ISF) i World Phygital Community (WPC) potpisali su u subotu u Beogradu, Memorandum o saradnji, čime je napravljen važan korak ka daljem razvoju i promociji phygital sporta – inovativnog koncepta koji povezuje svet tradicionalnog sporta i esporta. Parafe na sporazum stavili su Željko Tanasković i David Feng. Na sastanku su bili prisutni i Uroš Savić (menadžer događaja ISF), Anastasis Karamousadakis

Ovaj sporazum predstavlja još jedan korak u nastojanjima ISF-a da prati savremene trendove, prepozna interesovanja novih generacija i otvori vrata različitim oblicima sportskog izražavanja. Phygital sport, koji objedinjuje fizičke i digitalne sportske veštine, odgovara na sve izraženije interesovanje mladih za tehnologiju i digitalne sadržaje, pružajući im priliku da ta interesovanja povežu sa fizičkom aktivnošću, takmičarskim duhom i vrednostima sporta.

Od početka mandata predsednika ISF-a Željka Tanaskovića, Međunarodna školska sportska federacija intenzivirala je aktivnosti na uspostavljanju novih međunarodnih partnerstava i potpisivanju sporazuma o saradnji sa brojnim sportskim organizacijama. Cilj ove strategije jeste da se učenicima širom sveta ponudi što širi izbor sportskih disciplina, omogući uključivanje što većeg broja mladih u međunarodne sportske aktivnosti i pruži prilika da postanu deo ISF porodice i iskuse jedinstvenu atmosferu svetskih školskih sportskih događaja. Partnerstvo sa WPC-om potvrđuje opredeljenost ISF-a da ne posmatra sport samo kroz tradicionalne okvire, već da prepoznaje i podržava nove forme takmičenja koje odgovaraju interesovanjima i načinu života današnjih generacija.

- Naša misija je da što većem broju dece i mladih omogućimo da pronađu svoje mesto u sportu. Sport se menja, interesovanja novih generacija se menjaju i naša je obaveza da te promene prepoznamo i pretvorimo u nove prilike. Phygital sport predstavlja upravo takvu priliku – spoj fizičke aktivnosti, digitalnih veština, inovacija i timskog duha. ISF želi da bude deo te budućnosti i da mladima ponudi još više razloga da budu aktivni, uključeni i povezani kroz sport - poručio je Tanasković.

Foto: SŠSS / S. Kostić

Potpisivanjem Memoranduma sa WPC-om, ISF nastavlja da gradi međunarodnu mrežu partnerstava i potvrđuje svoju ambiciju da školski sport učini dostupnijim, raznovrsnijim i bližim generacijama koje dolaze. U Beogradu su sastancima oko promocije fidžitala prisustvovali o predstavnici Fidžital saveza Srbije, Dalibor Marinovic, Aleksandar Isajlović i Rejhan Kuč. Organizovan je i turnir na FK Lokomotiva u Železniku, u fidžital fudbalu. Ovaj novi sport postao je veoma atraktivan u svetu i roditelji veoma vole kada im deca nisu samo na igricama, već su aktivni i u pravim sportovima.