UŽIVO SRBIJA - ITALIJA! Sjajna rola Petruševa za dvocifrenu prednost Orlova (VIDEO)
Naša reprezentacija imaće večeras veliku podršku sa tribina.
SRBIJA - ITALIJA 47:27 (26:17, druga četvrtina u toku)
Grad: Beograd
Hala: "Pionir"
Kapacitet: 8.000
Sudije: Vojčeh Liška (Poljska), Vencislav Velikov (Bugarska), Fernando Kalatrava (Španija)
SRBIJA: Plavšić, Dangubić, Petrušev, Marinković, Lučić, Dobrić, Smailagić, Micić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović.
Selektor: Dušan Alimpijević
ITALIJA: Spisu, Menion, Kandi, Tonut, Riči, Baldaso, Alibegović, Dijuf, Veronezi, Akele, Emedžuru, Pajola.
Selektor: Luka Banki
Košarkaška reprezentacija Srbije pokušaće da se, posle poraza u gostima od Litvanije pre tri dana, sada iskupi pred svojom publikom i to protiv dobro poznatog rivala. Naši momci su prvi okršaj protiv "azura" u okviru grupe J dobili krajem avgusta u Pezaru, a sada bi im novi trijumf praktično otšrkinuo vrata ka plasmanu na Mundobasket u Kataru sledeće godine.
UŽIVO
DRUGA ČETVRTINA
18. minut -
17. minut - Pajola, pa Tonut neprecizni van linije 6,75, ali zato Vasa Micić pogađa (47:27).
16. minut - Sjajan Petrušev u odbrani, ukrao je loptu Menionu na centru i dobio ometajući faul. Dao je bacanje, pa ubacio još jednu trojku (44:27) i naterao Luku Bankija na tajm-aut.
15. minut - Konačno smo prekinuli seriju Italijana, Petrušev je pogodio (36:27), a potom je u narednom napadu dao i trojku uz malo sreće (39:27).
14. minut - Opet Pajola krade loptu, sva sreća Riči nije dao trojku. Novi promašaj Petruševa, a Dijiuf nekako pogađa iz reketa (34:27).
13. minut - Posle promašaja Smailagića iz reketa, Spisu siguran sa distance. Pajola krade loptu Aleksi, a Veronezi siguran na ulazu (34:25). Mora Alimpijević da traži tajm-aut.
12. minut - Fenomenalnu odbranu igraju "orlovi", ukrali su još jednu loptu, a kontru je poenima završio Avramović (34:19). Dijuf je dao dva penala.
11. minut - Nova trojka Gudurića, s druge strane zakucava Emedžuru (29:19). Sada i Vanja Marinković cepa mrežicu van linije 6,75 (32:19).
PRVA ČETVRTINA
10. minut - Izgubljena lopta za Dobrića, kaznio je to Baldaso sa distance. Posle dva promašaja, uspeo je Avramović da probije odbranu Italijana, a Alibegović nije pogodio za tri u poslednjoj sekundi. Kraj prve četvrtine (26:17)!
9. minut - Dobar Plavšić na ofanzivnom skoku, upisao se i on u strelce (24:13), ali i Baldaso nakon prodora (24:15).
8. minut - Novi poeni Gudurića sa linije penala, a onda Veronezi daje trojku (22:13).
7. minut - Petrušev je iznudio faul u napadu, a Gudurić nastavio da rešeta (20:10).
6. minut - Popravio je Petrušev procenat slobodnih bacanja ove sezone i to se jasno vidi (14:10). Plavšić je iznudio prekršaj i promašio oba penala, a onda sjajni Gudurić, koš sa distance uz zvuk sirene i faul za 17:10.
5. minut - Brzi poeni Ričija (10:8), a onda Dijuf donosi izjednačenje (10:10). Novi poeni Gudurića, ovog puta nakon ulaza (12:10).
4. minut - Upisao se i Dijuf (8:6). Novi prelep pas Micića ka Petruševu ispod koša (10:6).
3. minut - Menion je iskoristio dva plus jedan (4:3), pa sjajna akcija Gudurića i Smailagića završena je strašnim zakucavanjem (6:3). Pajola je pogodio samo jedno bacanje, Smajli još jednom zakucava, sada je asistent bio Micić (8:4).
2. minut - Smailagić je iznudio faul i dva penala, ali je oba promašio. Imali smo ofanzivan skok i novi pokušaj Alena, koji je od četiri dao samo jedno bacanje. Posle dobre odbrane, Gudurić daje prvu trojku - 4:0.
1. minut - Duel u "Pioniru" je počeo. Petrušev je prvi šut promašio, a potom ni Riči nije bio precizan za tri.
PRE MEČA
18.56 Košarkaši Srbije su izašli na zagrevanje, a publika ih je dočekala aplauzom. Inače, sve karte za ovu utakmicu u "Pioniru" su rasprodate.
18.49 Selektor "orlova" Dušan Alimpijević svestan je da našu selekciju očekuje težak posao, ali veruje u svoj tim:
- Ne postoje kalkulacije kada moramo da ostvarimo dve pobede. Ovaj duel je kod kuće protiv Italijana, a neke stvari iz prošlosti nas ne zanimaju, jer smo odigrali odličnu utakmicu protiv njih i u gostima ostvarili veliku pobedu. Ne mogu da kažem ništa više, jer će i oni biti u izmenjenom sastavu. Imaju mogućnost da ubace petoricu-šestoricu novih igrača, to je na njihovom selektoru šta će promeniti. Odigrali su jako dobro protiv Turske - rekao je Alimpijević.
18.44 Košarkaš Partizana Alesandro Pajola predvodiće večeras Italijane, a u sastavu su i: Spisu, Menion, Kandi, Tonut, Rići, Baldaso, Alibegović, Dijuf, Veronesi, Akele i Emedžuru.
18.41 Za razliku od prethodnog meča, Srbija je sada znatno jača, pre svega, jer su tu evroligaški igrači. U državni tim se vratio Vladimir Lučić i biće sada kapiten, a tu su još: Plavšić, Dangubić, Petrušev, Marinković, Dobrić, Smailagić, Micić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović.
18.34 Novembarski prozor za "orlove" je počeo porazom od Litvanije u Klajpedi (97:78), pa su sada na učinku 6-3, kao i "azuri" koji su kod kuće pobedili Tursku (86:72) i naneli joj prvi poraz u ovim kvalifikacijama. Evo ga i trenutno stanje na tabeli.
18.30 Dobro veče i dobrodošli na lajv-prenos utakmice Srbija - Italija u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. u Kataru.
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