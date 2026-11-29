Arsenal vodi na tabeli sa 29 bodova, šest više od Sitija.

AP Photo/Dave Shopland

Arsenal i Mančester siti odigrali su 2:2 u derbiju 14. kola Premijer lige na „Emirejtsu“, gde su gosti dva puta imali prednost, ali su domaći uspeli da izbegnu poraz zahvaljujući pogotku u završnici. Duel su obeležile i sporne situacije koje su zahtevale VAR proveru.

Erling Haland doneo je prednost Sitiju u 34. minutu, ali je Arsenal odgovorio samo šest minuta kasnije. Kai Haverc zatresao je mrežu za 1:1, pa su ekipe na odmor otišle bez prednosti.

Početak drugog poluvremena pripao je gostima. Enco Fernandez je u 48. minutu ponovo doveo "građane" u vođstvo, nakon čega je ekipa imala nekoliko prilika da dodatno uveća prednost.

Domaćin je ipak uspeo da se vrati u meč šest minuta pre kraja regularnog dela. Posle kornera koji je izveo Ebereči Eze, lopta je nakon gužve u kaznenom prostoru stigla do Timbera, koji je pogodio za 2:2.

Sudije su potom dugo proveravale situaciju. Razmatrano je da li je Gabrijel laktom udario Donarumu, kao i da li je Timber igrao rukom prilikom postizanja gola, ali je pogodak na kraju priznat.

Kontroverze se nisu završile tim pogotkom. U šestom minutu nadoknade, posle kornera za Siti i udarca Joška Gvardiola, lopta je pogodila napadača "tobdžija" Đekereša u ruku u kaznenom prostoru Arsenala. Ipak, sudija nije pokazao na belu tačku, njegovu odluku potvrdio je i VAR, pa je derbi završen podelom bodova.

🚨VAR SAYS VIKTOR GYOKERES ARMS ARE IN A NATURAL POSITION HERE… THAT IS AN ABSOLUTELY HUGE DECISION IN THE PREMIER LEAGUE TITLE RACE https://t.co/dKIBQUizjN — Polymarket FC (@PolymarketFC) November 29, 2026

Arsenal vodi na tabeli sa 29 bodova, šest više od Sitija.