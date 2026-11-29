PREMA podacima iz službene evidencije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije Borivoje Uskoković prvi put je upisao studije medicine 1983. godine, a diplomirao 1. decembra 2003. godine, sa prosečnom ocenom 6,66

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Između prvog upisa na Medicinski fakultet i sticanja visokoškolske diplome vršioca dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije Borivoja Uskokovića protekle su dve decenije, pokazuje dokument Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, sačinjen povodom zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

U zvaničnom obaveštenju, koje je potpisao sekretar Fakulteta Zlatan Stolić, kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, potvrđeno je da je Uskoković završio studije medicine, uz precizno navođenje godine prvog upisa, datuma diplomiranja i prosečne ocene ostvarene tokom studija.

- Prema podacima iz službene evidencije, prvi put je upisao fakultet 1983. godine. Studije je završio 1. decembra 2003. godine - navedeno je u dokumentu.

U narednoj tački obaveštenja Medicinski fakultet iznosi i podatak o akademskom uspehu sadašnjeg rukovodioca Informativnog programa javnog medijskog servisa.

- Prema podacima iz službene evidencije, prosečna ocena ostvarena tokom studija iznosi 6,66 - navodi se u odgovoru Fakulteta.

Između dve evidentirane godine proteklo je, dakle, 20 godina, pri čemu Fakultet u svom odgovoru posebno napominje da ne izvodi zaključak o ukupnom trajanju studiranja kao posebnoj činjenici, već saopštava godinu prvog upisa i datum završetka studija. Iz dostavljenog obaveštenja nije moguće utvrditi da li je u tom razdoblju bilo prekida studiranja, kada su polagani pojedinačni ispiti i na koji način je dokumentovan njihov završetak.

Diplomiranje u periodu obnove rada prištinskog univerziteta

Za potpuno sagledavanje akademske biografije Borivoja Uskokovića značajan je i istorijski kontekst u kojem je stekao diplomu.

Nakon NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine i progona srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije, Univerzitet u Prištini bio je prinuđen da svoju delatnost organizuje u izuzetno teškim okolnostima. Fakulteti su privremeno izmešteni u Kruševac, Vranje, Blace, Varvarin, Kosovsku Mitrovicu i druga mesta, dok je deo njihove dokumentacije ostao u Prištini.

Odlukom Vlade Republike Srbije krajem 2001. godine Kosovska Mitrovica određena je za privremeno sedište Univerziteta, nakon čega je usledilo postepeno vraćanje fakulteta na prostor južne srpske pokrajine.

Prema zvaničnom istorijatu Medicinskog fakulteta, ova visokoškolska ustanova je od juna 1999. godine radila u Kruševcu, da bi 1. septembra 2002. godine nastavila rad u Kosovskoj Mitrovici.

Borivoje Uskoković diplomirao je godinu i tri meseca nakon tog preseljenja, odnosno dve decenije posle prvog upisa na studije medicine.

Nedostupnost dela studentske dokumentacije predstavljala je u to vreme ozbiljan administrativni problem. Kako je domaća štampa izveštavala 2007. godine, u pojedinim slučajevima studenti su činjenice o prethodno položenim ispitima dokazivali izjavama dva svedoka pred sudom.

Takav način dokazivanja bio je posledica vanrednih okolnosti u kojima su se našli studenti i profesori proterani iz Prištine, ali su naknadne provere akademske dokumentacije na pojedinim fakultetima otkrile i zloupotrebe.

Afera sa diplomama o kojoj je govorio profesor Dragi Maliković

O nepravilnostima prilikom izdavanja diploma u posleratnom periodu u više navrata javno je govorio profesor dr Dragi Maliković, nekadašnji dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Maliković je nakon preuzimanja dekanske funkcije 2004. godine pokrenuo proveru akademske dokumentacije, a o uočenim nepravilnostima obavestio je rektorat Univerziteta, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

U izjavama za „Danas”, „Večernje novosti” i druge medije, Maliković je tokom narednih godina govorio o više od stotinu slučajeva spornih diploma i falsifikovanih ocena, kao i o osobama koje su, prema njegovim tvrdnjama, stekle visokoškolske isprave iako prethodno nisu ni bile upisane na Filozofski fakultet.

U razgovoru za „Večernje novosti” 26. juna 2012. godine, Maliković je objasnio da je Fakultet pristupio poništavanju diploma stečenih na osnovu izjava, kao i da je posebno razmatrao slučajeve ispita polaganih izvan matičnog fakulteta i pred nastavnicima koji nisu bili kompetentni za određene predmete.

Naveo je i da je posredstvom Kfora naknadno pribavljana dokumentacija iz Prištine, što je omogućilo proveru spornih slučajeva.

Ovi slučajevi svedoče o specifičnim okolnostima u kojima je deo prištinskog univerziteta obnavljao svoje administrativne i akademske evidencije.

Fakultet omogućava uvid u dokumentaciju

Posebno je značajan deo odgovora Medicinskog fakulteta koji se odnosi na mogućnost neposrednog uvida u dokumentaciju o Uskokovićevom studiranju.

Fakultet je saopštio da se uvid može ostvariti u njegovim prostorijama, uz prethodni dogovor o terminu i poštovanje zakonskih odredaba o pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti.

„Uvid će biti omogućen u delu dokumentacije koji se odnosi na tražene informacije, uz zaštitu podataka o ličnosti čije objavljivanje nije dozvoljeno”, navedeno je u obaveštenju.

Za sada su, prema dostavljenom dokumentu, potvrđene tri činjenice: Uskoković je prvi put upisao Medicinski fakultet 1983. godine, diplomirao je 1. decembra 2003. godine, a prosečna ocena tokom studija iznosila je 6,66.

Prema ranije objavljenim podacima, Uskoković je radni odnos u Radio-televiziji Srbije zasnovao 10. jula 1991. godine, više od 12 godina pre sticanja fakultetske diplome.

U trenutku kada se sa jedne od najodgovornijih funkcija javnog medijskog servisa preispituju profesionalne biografije, kompetencije i rad novinara i urednika RTS-a, pitanje transparentnosti profesionalne i akademske biografije čoveka koji donosi takve odluke ima nesumnjiv javni značaj.

Akademski uspeh sam po sebi nije merilo novinarskih sposobnosti, kao što ni vremenski razmak između upisa i diplomiranja nije dokaz nepravilnosti. Ali kriterijumi transparentnosti i profesionalne odgovornosti moraju podjednako važiti i za one čiji se rad preispituje i za one koji su preuzeli pravo da ga preispituju.

Javnost ima pravo da zna po kojim se kriterijumima biraju rukovodioci javnog medijskog servisa, a oni koji te kriterijume postavljaju trebalo bi da budu prvi spremni da im i sami budu podvrgnuti.

(Politika)