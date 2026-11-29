Košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je savladala Italiju sa 102:76 a nakon trijumfa na konferenciji za medije selektor orlova Dušan Alimpijević nije krio zadovoljstvo.

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- Imali smo tri treninga zajedno, što je minimalan broj za ovakvu utakmicu, ali tako je sima. Mi smo očigledno bolje odreagovali od Italije. Informacije prolaze za tri dana jako brzo, dosta ih je, ako imate visoku inteligentnu ekipu, iskusnu i pametnu, ali pre svega onu koja prima ovako informacije, ja uživam. Ovo vraća veru u trenerski posao, to sam im i rekao. Mi živimo u vremenu gde se informacija teško prima, a to Srbija dobro radi. To je srpska trenerska škola. Kad sam ih čuo pitanja, interesovanja, kako komuniciraju sa svim trenerima u stručnom štabu, šta pretpostavljaju šta ako, šta ovde radim’, to ne postoji u modernoj košarci danas. To ne postoji u košarci sada - rekao je Alimpijević na konferenciji za medije.

Zajedništvo momaka u reprezentaciji je na najvećem mogućem nivou.

- U Srbiji, kad ide dobro – najbolji smo, kad ne ide… To nas neće podići, kao što nas poraz ne bi spustio. Treba ostati na zemlji. Ova ekipa, ovih 24 igrača, barem 10 ili 12 njih je u nekom potencijalnom kvalifikovanju za SP bi trebalo da se priključi, pričam o onima koji igraju u NBA i na koledžu. Imamo veliki potencijal. Put koji smo prošli od prošlog do ovog novembra, malo ljudi zna… Posle Evropskog prvenstva se kreirala atmosfera, nije im se svidelo to, postojalo je pražnjenje, mnogo je bilo teško da dođemo do ovog što imamo danas. Svaki igrač zaslužuje poštovanje koji se pojavio. Ništa još nije gotovo, još jedna utakmica nam treba.

Na konstataciju da je Srbija imala probleme u prošlosti sa Italijanima, prekinuo je novinarsko pitanje i rekao…

- Mi smo i dalje u prošlosti, pričali smo o Italiji. Prelistao sam malo medije i video mnogo priče o prošlosti… Da imamo labilne ličnosti, koje to čitaju, mogli bismo da im time uđemo u glavu. što pričamo o 2021, a ne o ovoj utakmici sa Italijom u avgustu. To je gotovo, pa i ponovo da nas dobiju, dešava se, ali evo – zar ove dve utakmice ne pokazuju da je to gotovo?

Srbija diše kao jedno, a mnogo toga je i iza kulisa.

- Među igračima je veliki motiv. Ovo je privatno, ali želim da kažem. Oni koji iz opravdanih razloga nisu bili u prozorima, javljaju se redovno, pitaju kako je u reprezentaciji, Bogdan i Nikola, i jedan i drugi, pišu redovno. Ja verujem da ćemo imati slatke muke, da će biti najbolji kvalitet koji ima Srbija.

Imao je posebne reči za kapitena Vladimira Lučića.

- Lučićevo pojavljivanje je mnogo važno, možda i najvažnije pojavljivanje ovde, zbog onoga što predtavlja. Možda je imao 0 poena, ali mnogo stvari se ne vidi. On je autoritet u svlačionici, svuda. Hvala Bogu da Srbija ima igrače koji poštuju autoritet, kad nas je to napustilo igrali smo loše i tokom prozora.

Zahvalio se svim igračima koji su došli da pomognu.

- Posle utakmica u domaćem prvenstvu, igrači su došli u nedelju svojim letovima, bez slobodnog dana. Nemojte da to zaboravim, tu njihovu žrtvu. Ta utakmica sa Litvanijom je mogla da ode i u drugom pravcu, ali puno poštovanje za te igrale, za mene i moj štab su obe utakmice bile uživanje.

Ponovo su i navijači štit reprezentacije.

- Setimo se Švajcarske i poluprazne dorane. Danas se tražila se karta više. Jako me raduje što se ovakva atmosfera opet stvara od reprezentacije - završio je selektor Srbije.