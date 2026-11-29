Italija povela u finalu Dejvis kupa: Alkaraz mora da spašava Špance
Pobeda Lorenca Muzetija u prvom duelu finala.
Teniska reprezentacija Italije povela je protiv Španije u finalu Dejvis kupa, pošto je Lorenco Muzeti savladao Rafaela Hodara u Bolonji sa 6:7 (4:7), 6:2, 6:1 i doneo svojoj selekciji prvi poen u borbi za trofej.
Italijanski teniser je posle izgubljenog prvog seta potpuno preuzeo kontrolu nad mečom. Hodar je uspeo da iskoristi preokret u završnici uvodnog dela i osvoji taj-brejk, iako je Muzeti prethodno imao prednost od 5:2.
Španac je dobro otvorio i drugi set, poveo sa 2:0, ali je to ujedno bio njegov poslednji ozbiljniji period u meču. Muzeti je zatim podigao nivo igre i osvojio čak 12 od narednih 13 gemova, čime je stigao do preokreta i pobede.
Španija sada mora da dođe do izjednačenja u drugom singlu, u kojem će Karlos Alkaraz odmeriti snage sa Flavijom Kobolijem.
Italija je aktuelni trostruki uzastopni šampion Dejvis kupa i do sada je četiri puta osvajala ovo takmičenje. Španija ima šest titula, a poslednju je osvojila 2019. godine.
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