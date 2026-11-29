Istorija u Pančevu: Železničar postavio klupski rekord pobedom nad OFK Beograd u Superligi Srbije
Fudbaleri Železničara iz Pančeva savladali su OFK Beograd rezultatom 2:0 u Superligi Srbije u 17. kolu Superlige Srbije.
Izabranici Radomira Kokovića upisali devetu uzastopnu pobedu i tako postavili novi klupski rekord, potvrđujući da se nalaze u fantastičnoj formi.
Prvo poluvreme donelo je veliku borbu, dosta duela i nekoliko zanimljivih pokušaja na obe strane, ali su mreže mirovale. Železničar je imao svoje prilike preko Kristijana Šekularca, Srđana Plavšića i Kvakua Karikarija, dok je OFK Beograd pretio preko Jovana Šljivića i Milana Rodića. Ipak, golmani su bili na visini zadatka, pa se na odmor otišlo bez pogodaka.
Nastavak je doneo potpuno drugačiju sliku. Domaćin je pojačao pritisak, preuzeo inicijativu i sve odlučnije krenuo ka golu Beograđana. Prva nagrada za takav pristup stigla je u 62. minutu. Miloš Pantović našao se na pravom mestu u kaznenom prostoru, a preciznim udarcem desnom nogom poslao je loptu u gornji levi ugao za veliko slavlje domaćih navijača i vođstvo od 1:0.
Duplirao je prednost domaći tim u 74. minutu, i to spektakularnim pogotkom Nikole Đuričića.
Domaći tim završio je meč sa desetoricom igrača jer je Ankej isključen zbog grubog prekršaja nad Pavlovićem u 85. minutu.
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